Đoković otvoren o penziji i izgubljenim milijardama, a njegova Jelena otkrila kako je sve skoro puklo

Novak Đoković i dalje je u elementu za velike pobjede. U godini u kojoj je proslavio 36. rođendan osvojio je Australian Open, Roland Garros i US Open, dok je na travi Wimbledona izgubio od Carlosa Alcaraza u napetom finalu, ali unatoč toj moći na terenu, veliki srpski igrač gleda i dalje – prema onom što slijedi.

O tome je Đoković pričao opisujući pogled na stvar iz kuta gledanja udruženja profesionalnih tenisača i tenisačica, iza kojeg stoji i koje je osnovao s Kanađaninom Vasekom Pospisilom.

Jedna od tema bila je i igračka penzija, s Đokovićevim pogledom da se s novcem za igrače i igračice previše kasni nakon što završe karijeru.

“Znam da veliki dio novca odlazi na penzije igrača, to sam uvijek podržavao. Međutim, treba se podsjetiti da su penzije dostupne tek kada napunite 50 ili 55 godina”, rekao je Đoković.

“Za igrača, kada se on ili ona povuku s terena, s 30 ili 35 godina, trebaju čekati 20 i više godina da bi počeli dobivati benefite iz tog dogovora i mislim da je to jedan od primarnih izvora u tenisu”, nastavio je Đoković.

Veliki majstor s reketom govorio je i o problemu povezanom s klađenjem, ističući da igrači i igračice ne dobivaju svoj dio financijskog ‘kolača’. Puno se novca gubi, igrači ga ne dobivaju, a u igri su milijarde koje se vrte, kako tvrdi Đoković.

“Mislim da tenisači nisu dovoljno svjesni ili se ne trude dovoljno za svoj dio novca od klađenja. Puno više daju nego primaju. Doslovno ništa ne dobivaju, a daju svoja imena koja se provlače kroz razne kladiteljske platforme i stranice. Milijarde i milijarde dolara tako cirkuliraju na tjednoj razini od turnira na različitim rangovima”, rekao je Đoković.

“Igrači su u neprivilegiranom položaju kada je to u pitanju i smatram da moramo više pričati o tome. Moramo podignuti svijest kod tenisača, ne možemo ovo više dozvoliti”, dodao je.

Đoković je pričao o stvarima izvan terena, a dok je u akciji s reketom, njegova glad za pobjedama traje. Nakon što je Srbin osvojio US Open, njegov trener Goran Ivanišević rekao je da bi karijera mogla trajati do Olimpijskih igara kojima je 2028. domaćin Los Angeles.

Priča na terenu ide dalje, ali kako je otkrila Jelena Đoković, moglo se dogoditi da stane još 2018. godine.

Novakova supruga pričala je o bolnom porazu koji je njezin dragi imao protiv Benoita Pairea u Miamiju. “Sve nas je skupio i rekao nam je da je gotov”, rekla je Jelena Đoković.

Nakon nekoliko dana, ljubav prema tenisu se ipak ponovno razbuktala i Đoković je krenuo dalje, između ostalog, vraćajući Slovaka Mariana Vajdu u svoju trenersku ekipu.

When Novak Djokovic quit tennis 😮

Jelena Djokovic reveals how close her husband came to retiring in 2018 after one particular loss – before coming back to win 12 more Grand Slams (and counting …)@DjokerNole | @jelenadjokovic pic.twitter.com/mZeIzDTkpe

