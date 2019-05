ĐOKOVIĆ OTKRIO ŠOKANTNE I DOSAD NEPOZNATE DETALJE: Srbin konačno progovorio o najgorem periodu života

Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, nedavno je razgovarao s francuskim L’Equipeom za koji je otkrio neke dosad nepoznate detalje iz svoje bogate i uspješne karijere. Đoković je konačno progovorio o jednom od najgorih perioda u karijeri kada je zapao u katastrofalnu formu.

“Regularnost moje igre je uvijek bila fantastična, ali u posljednje četiri godine stvari su se itekako promijenile. Sada ipak imam dvoje djece, a uz to sam bio i dugo ozlijeđen”, kazao je Novak i potom odlučio ispričati što mu se zaista dogodilo.

“Bio sam 22. igrač svijeta, mislio sam da se nikada neću vratiti tamo gdje sam bio. Znate kako je to u današnjem tenisu, ljudi koji nas gledaju zamišljaju da smo roboti, da sve radimo savršeno. Ali, mi smo samo ljudi kao i ostali i imamo iste probleme kao i svi. Moramo biti u stanju da stvari shvaćamo pozitivno i nađemo ravnotežu. Za mene je glavni prioritet stalno traganje za ravnotežom”, pričao je Đoković.

Iz forme ga je izbacila teška ozljeda lakta.

“To je bio prvi put u mome životu da sam imao šest mjeseci odmora. Bio sam zahvalan što sam imao vremena raditi stvari od kojih sam se odvikavao. To je, ujedno, i trenutak kada se rodilo moje drugo dijete. Bilo je to emotivno teško vrijeme za mene. Ali, ozljeda je također imala i negativnu reakciju na moju igru. Tehnički, morao sam praviti kompenzacije na servisu. Itekako sam promijenio ovaj udarac. Imao sam, zatim, problema u pronalasku ritma, u kontroli servisa, sve je to osnova s kojom ulazim na teren napunjen samopouzdanjem”, otkrio je Srbin.