Đoković osvojio US Open: Srbin kroz dramu i tenzije do povijesti, izjednačio blistavi rekord

Novak Đoković ponovno je na tronu US Opena! Đoković je u finalu posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni slavio bez gubitka seta, sa 6:3, 7:6(5), 6:3 protiv Rusa Danila Medvedeva, a tom pobjedom ušao je u povijest s obzirom na to da je izjednačio rekord u broju naslova u pojedinačnoj konkurenciji među tenisačima i tenisačicama na četiri najveća svjetska turnira.

Dolaskom do kraja u New Yorku, 36-godišnji Beograđanin proslavio je 24. naslov u karijeri na Grand Slam turnirima, a isto toliko ima i Australka Margaret Court u singlu u konkurenciji tenisačica.

Finalni meč donio je puno tenzija. Ponovno je bilo i psovki iz Đokovićevih usta prema njegovom boksu u težim razdobljima dvoboja, s obraćanjem ekipi koju predvodi Goran Ivanišević, bilo je i rasprave s Amerikancem Gregom Allensworthom, sucem u stolcu, no srpski teniski as izdržao je sve izazove i došao je do nove velike titule, sveukupno četvrte na US Openu, nakon pobjeda iz 2011., ’15. i ’18. godine.





Još jedan povijesni doseg

Đoković je dostizanjem rekorda Margaret Court ostvario povijesnu stvar, ali tu je i još jedan veliki doseg za ulazak u povijest.

Nakon što je u svibnju proslavio 36. rođendan, veliki Beograđanin sada je najstariji pobjednik u singlu na jednom Grand Slam turniru u moderno doba tenisa, u Open Eri započetoj 1968. godine.

Age is just a number 🤩 pic.twitter.com/JVABRYTQOr — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Završni korak pohoda prema naslovu je teško mogao početi bolje za Đokovića. Rano je došao do ‘breaka’, oduzevši servis Medvedevu već u drugom gemu, a nakon toga je bez puno problema zadržao prednost do kraja prvog seta.









Drugi set bio je najzahtjevniji. U njemu nije bilo gubitaka servisa, a prije nego je prošao u ‘tie-breaku’, Đoković je spasio set-loptu na servisu u 12. gemu, kod zaostatka od 6:5.

U ‘tie-breaku’ je, pak, Srbin nadoknadio rani zaostatak od 3:1 i izveo preokret.

U trećem setu Đoković se približio pobjedi dolaskom do ‘breaka’ u četvrtom gemu, za vodstvo od 3:1, no potom je morao još malo potegnuti nakon što je Medvedev ekspresno nadoknadio zaostatak.









Odlučujućim se pokazao novi Srbinov ‘break’, u šestom gemu, za vodstvo od 4:2 u trećem setu.

Dobio sladak uzvrat

Ovom pobjedom, Đoković je dobio sladak uzvrat za razočaranje koje mu je Medvedev nanio preklani u finalu US Opena, tada s pobjedom sa 6:4, 6:4, 6:4, čime je Srbin ostao korak prekratak u potrazi za proslavom kalendarskog Grand Slama, sva četiri najveća naslova u istoj godini. Ranije te sezone osvojio je Australian Open, Roland Garros i Wimbledon.

Medvedev mu je tada ‘zapaprio’, no Đoković je dočekao šansu u novom finalu i ovog puta je slavio, pridruživši novi njujorški naslov onima s Australian Opena i sa zemlje Roland Garrosa ranije ove godine.

Među posvetama dok je trajalo slavlje, posebna je bila namijenjena Kobeu Bryantu, pokojnoj američkoj košarkaškoj legendi, sa simbolikom broja 24 koji je u drugom dijelu karijere Bryant nosio igrajući za Los Angeles Lakerse.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Sada je 24 i u Đokovićevim rukama, toliko naslova na Grand Slam turnirima ima u velikoj karijeri.