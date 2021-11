ĐOKOVIĆ ODUŠEVLJEN ‘PRAVIM BALKANCEM’: ‘On je simbol tog mentaliteta, prepoznajem i sebe!’

Autor: I.K.

Nakon što je ušao u završnicu sezone proslavom naslova u Parizu i osiguranjem prvog mjesta na svijetu na kraju godine, Novak Đoković će u Italiji pokušati novom titulom zaključiti sjajnu sezonu na ATP Touru. Prvi tenisač svijeta bit će glavna zvijezda ATP Finala idućeg tjedna u Torinu, a uoči nastupa u Italiji, u intervjuu za La Gazzettu dello Sport pozabavio se s nekoliko tema, uključujući i svoj pristup sportu.

U tom pogledu, Đoković je kao pozitivni primjer na koji gleda istaknuo Zlatana Ibrahimovića, svojeg dobrog prijatelja, koji je i dalje sjajan u dresu Milana nedugo nakon što je proslavio 40. rođendan. Ibrahimoviću nije dosta igranje za klub. Ponovno je i u švedskoj reprezentaciji, a takav pristup imponira i velikanu poput legendarnog srpskog tenisača.

Opisujući kako gleda na Zlatana, Đoković je sve povezao s – neslomljivim Balkanom.

‘Sviđa mi se njegova filozofija’

‘Sviđa mi se filozofija koju ima, poput onog kad kaže da se osjeća sve mlađe što je stariji. On je simbol balkanskog mentaliteta, snage da nikad ne odustajemo, a tu je i veliko samopouzdanje’, kazao je prvi tenisač svijeta o Ibrahimoviću.

‘U tome se i ja prepoznajem u njemu. On ima mentalitet šampiona koji poštuje druge, ali na teren izlazi svjestan svoje kvalitete, što dolazi iz njegove radne etike’, dodao je Đoković.

Porazi donijeli test karaktera

Razgovarajući za poznati talijanski sportski list, Đoković je pričao i o sebi. Nije bilo bježanja od bolnih tema s terena, a one su se u sjajnoj sezoni dogodile porazima u završnoj fazi Olimpijskih igara u Tokiju, bez dolaska do medalje, te izgubljenim finalom US Opena, kada je jači bio Danil Medvedev. Ruskom igraču uzvratio je prošlog tjedna u finalu Pariza, no poraz s US Opena i dalje jako boli jer je Đokoviću za jednu pobjedu pobjegao kalendarski Grand Slam, osvajanje sva četiri najveća svjetska teniska turnira u istoj godini.

Rezultati koji su izostali donijeli su Đokoviću razočaranje, ali bili su i pravi test njegovog karaktera. Vraćajući se na poraze, kazao je da je u tome našao priliku za mentalni rast i za karakterno jačanje, umjesto da bude samo razočaran.







‘Svakako mi je bilo teško’

‘Svakako mi je bilo teško’, opisao je Đoković, dodajući da je mentalni dio igre u tenisu jednako bitan kao što su tjelesni i taktički aspekti. Iz razdoblja kojim nije bio sretan na terenu izvukao je i pozitivne stvari, a nakon dvoranskog naslova u Parizu, sada je spreman za napad na titulu i na turniru s osmoricom najboljih tenisača u sezoni.

Rasterećen jer je prvo mjesto na svijetu na kraju godine ponovno njegovo, 34-godišnji Beograđanin ima jake adute za novo slavlje na završetku tjedna koji dolazi.