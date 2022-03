ĐOKOVIĆ NEOČEKIVANO DAO ‘CIPELU’ TRENERU: Gotova je suradnja, neki su iznenađeni…

Novak Đoković će ove godine igrati sa slabijim stručnim stožerom nego do sada. Srpskog teniskog velikana više neće pratiti Slovak Marian Vajda, njegov dugogodišnji trener, s kojim je kroz puno uspjeha u karijeri izgradio i prijateljski odnos.

Veze između njih dvojice su toliko bliske da je Đoković jednom prilikom za Vajdu kazao da je kao član njegove obitelji, a s obzirom na to, završetak suradnje bio je neočekivan.

Vijest o kraju suradnje donio je Sportklub, uz informaciju da se ostatak stručne ekipe 34-godišnjeg Beograđanina neće mijenjati. To uključuje i Gorana Ivaniševića, koji ostaje Đokovićev trener.

Odluka o tome da Đoković i Vajda neće nastaviti suradnju bila je donesena prije sezone, a za nju se doznalo tek na početku ožujka. Kada će srpski teniski majstor imati novi nastup sa stručnim stožerom koji je sada ‘tanji’, još nije poznato. Kako nije cijepljen protiv koronavirusa, Đokoviću je pod upitnikom igranje na velikim ATP Masters 1000 turnirima u Indian Wellsu i Miamiju, ovog mjeseca i na početku travnja.

It is important to emphasize this: #Djokovic and Vajda have agreed to a mutual split after the ATP Finals in Turin. Nothing to do with everything that has been going on since the start of 2022.

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 1, 2022