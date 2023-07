Đoković s Hrvatom želi zacamentirati tron: Neki misle da Srbin još nije najveći i da to nikad neće biti

Autor: Ivor Krapac

Nije prošlo puno vremena od uzbuđenja koja nam je donio Roland Garros, a pred najboljima na svijetu su novi veliki izazovi, ovog puta na travi Wimbledona, s borbom za trofej u kojoj će konkurenti pokušati s londonskog ‘trona’ skinuti Novaka Đokovića, koji na najveći svjetski turnir na travnatoj podlozi dolazi pun ambicija nastaviti ovogodišnji niz s puta do naslova na dosadašnja dva Grand Slam turnira u sezoni.

S predahom koji je imao nakon osvajanja Roland Garrosa, Đoković u London dolazi kao vlasnik četiri uzastopna naslova na trećem Grand Slam turniru u sezoni, u pobjedničkom nizu u kojem je lani u svoju kolekciju pospremio sveukupno sedmi naslov u karijeri na travi Wimbledona. Velika je to dominacija. Rezultati 36-godišnjeg Beograđanina govore sami za sebe, a s jakim argumentima koje ima, pokušat će još malo pojačati povijesni doseg do kojeg je došao nedavno u Parizu.

Podsjetimo, pobjedom na zemlji Roland Garrosa Đoković je ostao sam na vrhu vječne ljestvice muških pobjednika na Grand Slam turnirima, s 23 naslova u karijeri, jednim više od Rafaela Nadala koji se nada povratku u sljedećoj sezoni. Motiv je velik zbog prilike da se dodatno odvoji od Nadala na vrhu povijesne ljestvice, no to nije sve. Srpski teniski as gledat će i prema drugom velikom ovogodišnjem cilju.





Doseg kakvog još nema

Nakon što je na početku sezone osvojio Australian Open, a nedavno je slavio na zemlji Roland Garrosa, Đoković ostaje u igri za doseg kakav još nije imao u karijeri. Cilj će biti borba za kalendarski Grand Slam, sva četiri velika naslova u istoj godini, čime bi došao u društvo dvojice velikana iz prošlosti, daleko prije generacije u kojoj gradi svoj put.

Do sada, sva četiri Grand Slam naslova u istoj godini imali su Amerikanac Don Budge i dva puta veliki Australac Rod Laver, koji je drugi put do kalendarskog Grand Slama došao još 1969., prošle su od toga već 54 godine…

Slavi li na ovogodišnjem putu na travi Wimbledona, Đoković bi došao u priliku za doseg kakvom je jednom već bio na pragu, s pretprošlom godinom koju posebno pamti. Dugo je bila jako uspješna, no na US Openu je na kraju puta došao i neugodan udarac za iskusnog Srbina.

Nakon što je ranije u pretprošloj godini imao titule na Australian Openu, u Roland Garrosu i Wimbledonu, Đokoviću je u New Yorku u sjećanju ostao težak dan na završetku US Opena, kada ga je u finalu u tri seta nadjačao Rus Danil Medvedev. Za rusku zvijezdu u naletu to je bio poseban dan, došao je do svojeg zasad jedinog naslova na Grand Slam turnirima, dok je srpski as pokleknuo korak do cilja, s upitnikom hoće li se takva prilika pružiti još koji put u karijeri.

Đokoviću još treba dosta do dolaska do tadašnje točke, završnog meča na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni, ali na travi Wimbledona može izgraditi temelj za novi napad u New Yorku.

Posebno mjesto za Gorana Ivaniševića

Đoković će u Londonu tražiti nove pobjede na turniru na kojem je posljednji poraz imao još 2017. u četvrtfinalu protiv Čeha Tomaša Berdycha, kojem je predao rano u drugom setu, nedugo nakon što je Berdychu u ‘tie-breaku’ pripala prva dionica meča.









Nakon toga, dolazili su samo Đokovićevi dobiveni mečevi i osvojeni trofeji na travi Wimbledona. Ove godine će na londonskom Grand Slam turniru zaigrati s 28 pobjeda u nizu, a seriju će pokušati nastaviti na mjestu koje je posebno za njega, ali i za njegovog trenera Gorana Ivaniševića, koji će uskoro imati 22. godišnjicu od proslave najvećeg naslova u karijeri, svojeg nezaboravnog trofeja na londonskoj travi iz ljeta 2001.

Posebno mjesto za Ivaniševića nudi priliku za lov na novu povijest u Đokovićevom ‘boksu’, u borbi za trofej koji je srpskom teniskom asu bio inspiracija dok je odrastao, kao i mnogim drugima koji se nadaju velikim stvarima s reketom. Inspiracija je bila i Ivaniševićeva pobjeda iz srpnja 2001., takva priča ostaje teško nadmašiva…

Najveći naslov u karijeri stigao je dok je hrvatski teniski velikan već bio praktički otpisan za velike stvari, u problemima s bolnim ramenom i u teškoj potrazi za pobjedama, nakon što je na travu Wimbledona došao kao 125. tenisač svijeta i s pozivnicom za glavni turnir. Bio je to najbolje iskorišteni ‘wild-card’ u povijesti, priča je bila baš filmska, no nije je trebalo ‘začiniti’ maštovitim scenarijem jer je bila posebna sama po sebi.









Ivanišević je tijekom karijere na terenu pamtio i teške trenutke na travi Wimbledona, uključujući tri poraza u finalima, jedan od Andrea Agassija i dva protiv Petea Samprasa u finalima, u susretima s igračem kojeg neće zaboraviti, kako smo nedavno pisali. Nakon što ga je Sampras 1998. u finalu svladao u pet setova, nije se činilo da bi moglo biti nove prilike, ali ipak se dogodila u godini koja se pamti, a sada teniska glad za najvećim trofejima traje u drugačijoj ulozi.

Wimbledon sa sobom uvijek nosi posebne izazove, pogotovo stoga što je sezona na travi najkraća, a čak i ako se kroz godine usporila i više nema klasičnih igrača servisa i voleja, travnata podloga ipak ostaje posebna, za nju treba biti pravi majstor.

Đoković je svoju klasu već pokazao. Jaki argumenti su u njegovim rukama, a konkurenciju će nastojati zadržati sebi za leđima, kako je to nedavno već napravio u dolasku do svojeg trećeg naslova na zemlji Roland Garrosa.

Među konkurentima, Carlos Alcaraz pokazao je da zna i na travi dolaskom do naslova na travi Queen’s Cluba u pripremama za Wimbledon, čime se vratio na prvo mjesto na svijetu. Ako ovog puta izdrži fizički, bez grčeva koji su ga ‘presjekli’ protiv Đokovića u polufinalu Roland Garrosa, trebao bi biti velika prijetnja za srpskog asa, ali nije jedina.

Svoju šansu tražit će i drugi, poput Danila Medvedeva koji je lani morao propustiti Wimbledon zbog sankcija protiv Rusa i Bjelorusa koje su ondje bile na snazi, a tu su i drugi kandidati za ‘skidanje’ Đokovića iz društva prvih 10 na svijetu, puni želje da upravo netko od njih stane na put velikom srpskom majstoru.

Ipak, zna se tko je glavni. Đoković će igrati za sveukupno 24. trofej u svojoj povijesnoj utrci na vrhu ljestvice pobjednika Grand Slam turnira, za doseg koji će biti teško dostići, a u igri je i nastavak borbe za sva četiri velika naslova u istoj godini, što bi bio novi nezaboravni doseg nakon brojnih drugih koje već ima u rukama.

Neki možda i dalje misle da nije najveći, da je GOAT pitanje i nekih drugih kvalifikacija (kao što recimo Jordan nema najviše trofeja), no jedna stvar se Đokoviću potencijalno ne može oduzeti, a to su rekordi…