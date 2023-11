Đoković na udaru: ‘Ako rade svoj posao onda mora biti suspendiran’

Novak Đoković odbio je doping test uoči četvrtfinalnog meča Davis Cupa protiv Velike Britanije, da bi se onda podvrgnuo testiranju nakon meča. O svemu je srpski tenisač javno progovorio nakon okršaja, ali se i našao na žestokom udaru kritika. Mnogo je onih koji smatraju da zbog ovakvog poteza srpski tenisač mora biti suspendiran.

"Tijekom 20 i više godina moje karijere mi se nikad nije dogodilo da sat i pol prije meča moram ići na doping-kontrolu. Ja imam svoju rutinu, ne treba mi ta distrakcija, da mi uzimaju urin i krv, da razmišljam mogu li u tom trenutku dati urin", objašnjavao je Đoković nakon meča protiv Camerona Norriea, te dodao:





“Podržavam da se testiram ja ili bilo tko – sto puta, nije problem, ali ne pred meč. Kad završim, dođite, testirajte, nisam vidio nikakav razlog ni logiku. Nadam se da će promijeniti takve odluke. Sramotno je to što su napravili.”

Đoković je prošao preblago

Bivši francuski biciklist Marc Madiot ima jasno mišljenje i za njega nema nikakve sumnje, Đoković zbog ovakvog poteza mora biti suspendiran.

“Postoji pravilo dopinške kontrole prije i poslije natjecanja, a ako antidopinško tijelo radi svoj posao, onda Đoković mora biti suspendiran. On je odbio test prije meča, a napravio ga poslije. U biciklizmu se podvrgneš testu, a ako isti odbiješ, test se okarakterizira kao pozitivan. A onda slijedi kazna. Testiranje se nema pravo odbiti i to je pravilo”, objasnio je Madiot, koji se profesionalnog biciklizma ostavio 1994. godine.

“Nerealno je da je Đoković zbog svega samo opomenut jer među dopinškim sredstvima postoje ona koja se mogu otkriti u jako ograničenom vremenu”, dodao je Madiot, aktualni direktor momčadi Groupama-FDJ.

Bartoli podržava Đokovića

Ipak, ne dijele svi mišljenje bivšeg francuskog biciklista. U Đokovićevu je obranu ustala Marion Bartoli, bivša francuska tenisačica.









“Kad znate da ćete na doping test, imate nekoga tko vas prati cijeli dan. Čim izađete sa terena, on vas prati, on je u svlačionici kad se tuširate. A ako ne možete u toalet, on vas prati na konferenciju za medije sve dok ne date urin. Tako da ne vidim kakva je razlika radi li se to prije ili poslije meča. A Đokovića nepravedno optužuju britanski mediji. To je odvratno i potpuno nepravedno”, rekla je Bartoli.