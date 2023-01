ĐOKOVIĆ NA TSITSIPASA U FINALU AUSTRALIAN OPENA! Srbin je pomeo Amerikanca u polufinalu

Srpski tenisač Novak Đoković izborio je 10. finale Australian Opena u svojoj karijeri i time došao u priliku dostići Nadala na vječnoj ljestvici osvajača Grand Slam turnira.

Novak je u polufinalu pomeo iznenađenje turnira Amerikanca Tommyja Paula, jedini igrač u polufinalu koji nije bio nositelj, s 3:0 u setovima 7-5, 6-1, 6-2 i pokazao kako je u odličnoj formi pred finale.

Đoković je imao manjih problema u prvom setu, ali to se nije odrazilo na konačan rezultat, dok je u druga dva seta bio izrazito nadmoćan i stigao do 27. uzastopne pobjede u Melbourneu.

Na Tsitsipasa

Novaku Đokoviću će u desetom finalu protivnik biti Stefanos Tsitsipas, koji je u drugom polufinalnom susretu pobijedio Karena Hačanova s 3:1 u setovima.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023