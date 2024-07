Đoković na Jadranu uhvaćen sa ženom koju su željeli mnogi: ‘Ma vidi s kim je’

Autor: I.K.

Poslije završetka Wimbledona na kojem je doživio poraz u finalu, Novak Đoković je na odmoru uoči priprema za skori nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, a prije nego se vrati na posao, ovih dana je bio uhvaćen po dolasku u Crnu Goru. Nakon dolaska, na crnogorskom jadranskom primorju je u jednom video bio uhvaćen i u posebnom društvu.

S objavom da se to dogodilo u Kotoru, jedan video prikazao je kako Đoković šeće u ljetnom izdanju, a uz njega, u videu se u kadru pojavila i Marija Šarapova, svojedobno jedna od najpoželjnijih svjetskih sportašica dok je bila u akciji na teniskim terenima.

“Ma vidi s kim je”, može se čuti ženskim glasom u videu u kojem se u kadru prvo pojavio Đoković, a za njime onda i Marija Šarapova, koja je karijeru službeno završila u veljači 2020. objavom da više neće igrati. Nakon toga, okrenula se obiteljskom životu u kojem je postala i majka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NASLOVNE STRANE 365 (@naslovnestrane365)









Rodila je preklani

U vezi s britanskim poduzetnikom Alexanderom Gilkesom s kojim je 2020. objavila zaruke, bivša ruska tenisačica rodila je sina Theodorea preklani početkom srpnja, a bilo je to u razdoblju nakon što je karijeru na terenu ostavila sa sobom. Završni dio njezinog puta u tenisu donio joj je i stres s obzirom na to da je bila suspendirana zbog dopinga.

Radilo se o aferi koja je začetak imala u dopinškom testu tijekom 2016. na Australian Openu. Zbog toga, Šarapova je inicijalno bila kažnjena na dvije godine zabrane igranja, no nakon borbe sudskim putem, kazna joj je naknadno bila smanjena na 15 mjeseci dugu suspenziju.

Šarapova i Đoković bili su bliski dok su oboje igrali, a snimka s odmora pokazuje da su odnosi i dalje dobri. U jednoj prilici, zajedno su završili na večeri zbog oklade koju je Đoković dobio, a ulog je bio zajednički večernji izlazak, kako je pričala Ruskinja dok je bila gošća ‘podcasta’ Rennae Stubbs, još jedne bivše tenisačice.









Družili se na ekshibiciji

“Igrali smo na ekshibiciji u Indian Wellsu. Ne sjećam se kakva je točno bila oklada, ali on je rekao da idemo zajedno na večeru ako on dobije. Moja misao bila je, da, baš, kao da će se to stvarno dogoditi. No, ispalo je da je dobio okladu i onda je poručio da idemo na večeru”, pričala je Šarapova.

“Bilo je baš smiješno, izvukao je stari fotoaparat i tražio je od konobara da nas snimi”, dodala je Šarapova o toj večeri s Đokovićem, šaleći se da se srpski teniski as, tada još mladi igrač, ponašao kao da je zagriženi navijač koji je na nju naletio. Godinama kasnije, jednim videom zabilježeno je kako na njih dvoje gledaju drugi…