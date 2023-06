Đoković je najveći, ali jedan poraz i dalje boli! Težak udarac je doživio, sad može po veliko iskupljenje

Autor: Ivor Krapac

Stvari su prije početka ovogodišnjeg Roland Garrosa bile postavljene jasno, a nakon što je veliki turnir na pariškoj zemlji završen, sve je za većinu teniskih zaljubljenika postalo još jasnije. Novak Đoković je najveći u povijesti u društvu drugih velikih legendi s muškog Toura. S 23 titule na Grand Slam turnirima ostao je sam na vrhu vječne ljestvice među tenisačima, a s obzirom na težinu koju imaju najveći naslovi, rijetki će osporiti da je Đoković sada prvi i glavni, ispred najvećih rivala Rogera Federera i Rafaela Nadala, koji su također pisali povijest.

Srpskom asu su se nakon dolaska do trećeg trofeja na pariškoj zemlji poklonili mnogi, njemu bliski i manje bliski, oni koji su protiv njega igrali ili su ga samo gledali, a iz današnje perspektive, ne nazire se igrač koji bi ga u dogledno vrijeme pretekao. Rafael Nadal je sada korak iza, s najavom da će mu iduća sezona biti posljednja u karijeri, no s obzirom na probleme s ozljedama, pitanje je kako će ta sezona izgledati.

Od drugih, puno mlađih, u prvi plan je svojim naletom došao Carlos Alcaraz, međutim, pred danas 20-godišnjim Španjolcem je itekako dug put da se Đokoviću samo približi. Nikom nije lako trajati u vrhu ili na samom vrhu toliko dugo, s posebnom inspiracijom kada je najviše potrebna, što je 36-godišnji Beograđanin unatrag dva tjedna u Parizu svima pokazao još jednom u svojoj bogatoj karijeri. Posebnih turnira i posebnih mečeva bilo je jako puno, onaj jučerašnji u finalu protiv Caspera Ruuda bio je samo jedan od njih.





Glad još traje

Prije nego je krenuo u svoj novi pohod na trofej na Roland Garrosu, znalo se s kakvim je ulogom Đoković došao u Pariz, no nije bila tajna da stvari za srpskog teniskog asa nisu idealne. To su pokazivali rezultati u dijelu sezone na zemlji. Donijeli su dvojbe o formi u kojoj Đoković stiže na svoj veliki izazov, rivali pritom nisu spavali, raspoloženi Alcaraz prije svih ostalih, no svi su na kraju dva pariška tjedna ostali korak ili nekoliko njih iza srpskog asa.

Najjači kad mu je najviše trebalo, s novim dokazom da glad za velikim pobjedama i dalje traje. Još uvijek se nije zasitio, a u ključnim trenucima posljednja dva meča na putu do trofeja, pokazao je da ne posustaje u situacijama kakve lome puno mlađe od njega, željne trona na kojem se Đoković nalazi.

Vratio je film unatrag

Koliko god je prije Roland Garrosa djelovalo ‘klimavo’ s obzirom na poraze od Lorenza Musettija, Dušana Lajovića i Holgera Runea na tri turnira u zemljaškom dijelu sezone, sve je Đoković gurnuo u drugi plan. Dok je postalo najvažnije, vratila se slika teniskog majstora koji je tjelesno izdržljiviji nego 16 godina mlađi Alcaraz, u polufinalnom meču u kojem su mladog Španjolca slomili grčevi, a bila je tu i slika Đokovića koji u najvažnijim trenucima finala protiv Ruuda podiže igru na razinu kakvu 12 godina mlađi Norvežanin ne može pratiti, koliko god svjež i motiviran bio…

Najbolji kad je najvažnije, iz meča u meč, pa i protiv puno mlađih suparnika iz svjetskog vrha. Đoković je vratio film unatrag. Nije djelovalo kao da je na terenu 36-godišnji tenisač koji je već osvojio svu silu velikih trofej i zaradio za tri života. Umjesto toga, bila je tu slika igrača koji još nije rekao svoju zadnju, pokazujući svima tko je gazda kada se odlučuje o najvećim trofejima.

Svaki poraz koji se dogodio prije Roland Garrosa je sa sobom donosio i dvojbu, tako to bude s igračem u takvoj igračkoj dobi, odnedavno s 36 ‘na leđima’, no Đoković je na svoj način odgovorio svima.

Dva tjedna koje je ostavio za sobom u Parizu donijela su Đokoviću skok na vrh vječne ljestvice muških pobjednika Grand Slam turnira, vratio se i na prvo mjesto ATP ljestvice, a gledajući dalje, s igrom kakvu i dalje ima u rukama i mentalnom snagom kakvu imaju rijetki, srpski majstor ima se čemu nadati kako sezona ide dalje.









Motiv će biti golem jer se otvara šansa za uspjeh kojim bi Đoković u drugi plan gurnuo svojedobni teški i njemu bolni dan – u situaciji u kojoj je mogao doći do kalendarskog Grand Slama, sva četiri najveća naslova u istoj godini.

S titulama na Australian Openu i Roland Garrosu, Đoković će prema Wimbledonu krenuti željan nastavka svoje serije, a ode li do kraja i na londonskoj travi, pogled bi bio usmjeren prema dosegu koji mu je preklani bio samo pobjedu daleko.

Đoković je tada na US Open došao nakon naslova na prethodna tri Grand Slam turnira u sezoni, a na njujorškom turniru rušio je sve prepreke na putu do finala – prije nego je došao poraz koji se pamti i koji je srpskom majstoru nanio veliku bol. Dogodio se u borbi za trofej u kojoj je tog dana jači bio Rus Danil Medvjedev, bez gubitka seta na završnoj prepreci i s udarcem od kakvog se nije lako oporaviti.









Šansa za iskupljenje

Kako sezona ide dalje, Đoković će pun ambicija i gladan novih trofeja krenuti dalje, a u perspektivi, otvara se šansa za iskupljenje za taj dan u New Yorku koji je srpskom asu ispao jako bolan. Ipak, ostaje do toga još dug put. Konkurencija neće spavati, između ostalog, bit će tu s velikim ambicijama baš i Medvedev koji se sada riješio njemu neugodne zemlje, a s obzirom na Đokovićev napad na nove titule za povijesne knjige, i dalje će biti napeto, s novim poslasticama i izazovima poput onih pariških.

Tako stoje stvari usred sezone koja traje, prije druge polovice godine u kojoj za sve iz vrha u fokusu ostaju Wimbledon i US Open. Gledajući dalje, Đoković će htjeti skinuti s dnevnog reda i za sada neuspješni lov na najsjajnije olimpijsko odličje. U Tokiju je završilo teško i za srpskog teniskog asa ružno, a napad na zlato ostaje priča za nešto dalju budućnost, za narednu sezonu, s obzirom na to da u ovoj koja traje pred sobom ima još puno teškog posla…