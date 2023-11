Đoković iznenadio odgovorom: ‘Federer i Nadal? Ne možemo biti prijatelji’

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković se odmah nakon osvajanja završnog turnira u Torinu pridružio srpskoj Davis Cup ekipi u Malagi gdje je uoči četvrtfinala s Velikom Britanijom dao veliki intervju s Marcom.

“Želim osvojiti što više turnira, na horizontu su uvijek rekordi koji se mogu oboriti. Želim imati svoje rekorde i svoju povijest, to je najvažnije. Kako bih osvojio velike naslove, moram održati razinu intenziteta, predanosti i motivacije.”





Zatim se dotaknuo rivala Alcaraza i njegovog trenera Ferrera koji je imao lijepe riječi o njemu: “Lijepo je što to kaže za mene. Imam veliko poštovanje prema Ferreru, na temelju činjenice da je bio broj jedan. Uvijek me impresioniralo koliko je bio profesionalan i koliko je ozbiljno živio tenis. Očito je da je Alcarazu puno pomogao ne samo u postizanju uspjeha, već i u održavanju poniznosti i šampionskog mentaliteta. Zahvaljujući Juanu Carlosu i obrazovanju njegove obitelji, zreliji je nego što njegove godine govore. Ima samo 20 godina, ali na terenu se ponaša kao netko tko ima puno iskustva i zrelosti.”

Rivalstvo

Komentirao je i to kako je rekao da ne može biti prijatelj sa svojim najvećim rivalima, Federerom i Nadalom: ” Istina je da ne možemo biti prijatelji jer s prijateljima pričate o svemu, dobrom, lošem, svojim tajnama… Mislim da se sa svojim suparnicima nećete osjećati baš ugodno otkrivajući sve to. U posljednjih 15 godina vidio sam više Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su oni bili vrlo važan dio mog života i karijere. Imam nevjerojatno poštovanje prema njima i rivalstvu koje imamo toliko dugo. Bio je to jako dug zajednički put i kada objesimo reket o klin, vidjet ćemo to na opušteniji način.”

Bi li igrao do svoje 50.: “Ne znam, siguran sam da mojoj ženi to ne bi bilo zabavno. Jako sam zadovoljan svime što sam postigao. Ne moram gledati Rafin rekord u Parizu. Imam ih mnogo na koje sam ponosan i koji su dio povijesti. Kad bih sada otišao u mirovinu, mogao bih biti samo sretan i ponosan na ono što sam napravio.”

Komentirao je mogućnost osvajanja Golden slama: “Je li bilo realno misliti da ću ove godine osvojiti tri od četiri Grand Slama? Prije pet godina ili čak prije godinu ili dvije, mislim da ljudi nisu mislili da je to moguće. Poznajem sebe i znam da sam sposoban to napraviti ako se osjećam dobro fizički i psihički. Ne želim da to zvuči kao da nemam poštovanja prema mojim suparnicima. Znam da postoje tisuće igrača koji se bore za isti cilj, ali znam tko sam i vjerujem u sebe.”

Osvajanje zlata na OI: ” Bit će mi čudan osjećaj igrati Igre na Roland Garrosu. Bit će sličan osjećaju koji sam imao 2012., kada je to bilo u Wimbledonu. Mislim da je to bilo prvi i zadnji put da su tamo igrali u obojenim dresovima, a ne u bijelim. Igre su posebno natjecanje. Volim Olimpijsko selo, sviđa mi se ceremonija otvaranja, osjećaj da predstavljam svoju zemlju na najvažnijem događaju u svijetu sporta. Nije lak turnir za tenisače jer imamo jako gust raspored. Od Roland Garrosa prijeći ćemo na travu i natrag na zemljanu podlogu. Zatim dolazi tvrda podloga u kratkom vremenskom periodu, ali spreman sam za izazov. Nadam se da ću biti zdrav za natjecanje u Parizu, na svojoj najvišoj razini. Pokušat ću osvojiti olimpijsko zlato.

Za kraj je rekao po čemu bi volio da ga pamte: “Osim rekorda, želio bih ostaviti nasljeđe onima koji dolaze. Volio bih da me pamte kao nekoga tko je koristio platformu koju mi tenis i moj status omogućavaju da pomognem drugim igračima, i da ima više onih koji mogu živjeti s reketom.”