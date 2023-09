Đoković i Medvedev u finalu US Opena: Srbin na pragu novog rekorda

Iako su svi ljubitelji tenisa priželjkivali finale US Opena između Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza, snove im je raspršio Danil Medvedev, koji je slavio protiv svjetskog broja jedan s 3:1 u setovima.

Alcaraz baš nije imao svoju večer, iako je igrao napadački tenis, Medvedev je pametnom igrom i greškama mladog Španjolca uspio osvojiti prvi set u tie-breaku. Drugi set otišao je na stranu Alcaraza i nekako se činilo da sve ide prema očekivanom finalu.

No tog mišljenja nije bio Medvedev, koji je treći set dobio dominantno s 6:1, da bi četvrti, opet zbog ponekad ishitrene igre Alcaraza, ali i naravno Danilovog teniskog umijeća, otišao na njegovu stranu 6:3 i odveo ga u finale US Opena.

Danil Medvedev upset world no 1 Carlos Alcaraz Garfia to set a final with Novak Djokovic in the 2023 US OPEN.. pic.twitter.com/ql744HGNz4

— NKDEBELIEVER1 (@NKDEBELIEVER) September 9, 2023