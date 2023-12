Đoković i Ivanišević trljaju ruke, Srbin obojicu obogatio novim milijunima

Nedavno je završena sezona na ATP Touru, a nakon njezinog kraja pobjedom na završnom turniru sezone, na ATP Finalu u Torinu, svode se i završni računi među kojima su i oni financijski.

S krajem 2023. na vrhu ATP ljestvice, Novak Đoković je u svojoj suradnji s Goranom Ivaniševićem ostvario novi veliki uspjeh, a uspješna suradnja 36-godišnjeg Beograđanina s hrvatskom teniskom legendom bila je vrijedna više od 15 milijuna američkih dolara unatrag godinu dana.

Za svoje rezultate tijekom sezone, Đoković je zaradio 15.936.097 dolara od nagrada s turnira, a dio novca od zarađenog na turnirima pripast će Ivaniševiću.

U slučaju novca koji pripada Ivaniševiću, procjenjuje se da se radi o 10 posto od Đokovićevog zarađenog iznosa s turnira, što bi značilo oko milijun i pol dolara za hrvatskog teniskog velikana.

Zajedno će ići i dalje, prema novim zajedničkim ciljevima s kojima bi došao i novi novac od nagrada s turnira.

S iznosom koji je do sada priskrbio na turnirima, Đoković se bliži zaradi od 200 milijuna dolara na Touru. Do sada je u karijeri od turnirskih nagrada zaradio 180.643.353 američkih dolara.

Sezona koja je došla kraju je za Đokovića bila posebna zbog obogaćenja kolekcije naslova na Grand Slam turnirima pobjedama na Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu, a dolazeća 2024. bit će izazovna i zbog napada na olimpijsko zlato u Parizu.

Do sada s OI najviše pamti broncu iz Pekinga, a u Parizu bi možda mogao imati posljednju priliku za zlato. Ipak, možda i ne, sudeći po riječima koje je imao Ivanišević.

Hrvatski teniski velikan pričao je o mogućem Đokovićevom igranju do Olimpijskih igara 2028. u Los Angelesu. Tada bi u akciji bio kao 41-godišnjak, a takav Ivaniševićev istup govori da se srpski majstor još nije umorio.

Goran Ivanisevic told the press that Novak Djokovic is planning to play in the 2028 Olympics in Los Angeles.

He will be 41 😳 pic.twitter.com/V3ujkF0VAl

— Eurosport (@eurosport) September 11, 2023