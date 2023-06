Đoković doznao protivnika u finalu! Casper Ruud deklasirao Zvereva u drugom polufinalu Roland Garrosa

Nakon Novaka Đokovića, koji je u prvom polufinalu Roland Garrosa pobijedio Carlosa Alcaraza s 3:1 u setovima, doznali smo i drugog finalistu turnira u Parizu.

Puno lakše nego što se očekivalo Casper Ruud se obračunao s Alexanderom Zverevom, kojeg je deklasirao s 3:0 u setovima, a u cijelom meču Norvežanin je Nijemcu prepustio samo sedam gemova.

Prvi set otišao je na stranu Ruuda 6-3, drugi je Norvežanin dobio s 6-4, da bi u trećem Nijemac potpuno popustio i izgubio set s 6-0 za nešto više od dva sata igre.

Casper Ruud has reached the final in 3 out of the last 5 Grand Slam events pic.twitter.com/55HujcntqI

