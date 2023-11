Đoković dočekao spas u večernjem maratonu, Srbin nastavlja borbu za naslov

Nakon dugog dana na ATP Finalu u Torinu, Novak Đoković je kasno navečer dočekao ulazak u polufinale završnog turnira sezone na ATP Touru. Poslije pobjede nad Poljakom Hubertom Hurkaczem u tri seta u ranijem terminu, Đokoviću je pomogao Talijan Jannik Sinner svojim slavljem u večernjem meču, sa 6:2, 5:7, 6:4 protiv Danca Holgera Runea koji je tako ostao bez polufinala.

Za prolazak dalje, Runeu je trebala bilo kakva pobjeda nad Sinnerom, što bi izbacilo Đokovića s turnira, no na koncu je ipak slavio talijanski tenisač, a to je donijelo prolazak dalje i 36-godišnjem Beograđaninu.

Đoković, tako, ide dalje na turniru na kojem je ranije već osigurao završetak godine na prvom mjestu na svijetu.

Odluka u meču Sinner – Rune pala je Talijanovim ‘breakom’ kod 4:4 u trećem setu, nakon čega je Sinner završio dvoboj na servisu za pobjedu.

Đoković će u polufinalu završnog turnira sezone na ATP Touru igrati 12. put u karijeri, a dalje je prošao kao drugoplasirani u svojoj skupini. Na vrhu je završio Sinner.

