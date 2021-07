ĐOKOVIĆ ‘DIVLJAO’, REKET LETIO U TRIBINE! Nevjerojatni pad Srbina, što mu se to dogodilo

Autor: I.K.

Novak Đoković nije došao do olimpijskog odličja u singlu na teniskom turniru u Tokiju! Đokovića je u meču za broncu u pojedinačnoj konkurenciji sa 6:4, 6:7(6), 6:3 svladao Španjolac Pablo Carreno Busta koji je time ostvario veliki uspjeh, a najbolji svjetski tenisač doživio je novo razočaranje u posljednja dva dana koji su za njega jako loši.

Đoković se teško nosio s problemima koje je na terenu prolazio protiv Carrena Buste. Na početku trećeg seta je nakon trka na jednu lopticu koju nije uspio stići bacio reket na tribine, sve do trećeg reda, za to ga sudac u stolcu nije kaznio, ali stigla je opomena nedugo potom kada je slomio reket u novom naletu bijesa. To se dogodilo nakon što je Španjolac u trećem setu poveo s 3:0, s jednim ‘breakom’ prednosti, a Carreno Busta potom je zadržao taj rezultatski kapital.

Španjolski tenisač slavi, a Srbin će posljednju nadu u osvajanje olimpijske medalje u Tokiju imati u meču za broncu u mješovitim parovima. Igra s Ninom Stojanović, a s druge strane mreže bit će australska kombinacija Ashleigh Barty/John Peers.

Novi udarac nakon lošeg petka

Đokoviću se još jedno razočaranje u singlu dogodilo dan nakon što ga je Nijemac Alexander Zverev zaustavio u polufinalu, s preokretom nakon što je Srbin imao osvojeni prvi set i ‘break’ prednosti u drugoj dionici.

Nakon toga, stigao je još jedan udarac porazom u polufinalu mješovitih parova sa Stojanović, u ogledu s ruskom kombinacijom Jelena Vesnina/Aslan Karacev.