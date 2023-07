Đoković divljao pa nastavio nevjerojatnu seriju: Izbio ispred Federera, pao novi rekord

Novak Đoković je pobjedom započeo ovogodišnji Wimbledon, tražeći svoj peti uzastopni naslov na Grand Slam turniru na londonskoj travi, a osmi sveukupno. Nije bilo iznenađenja za Srbina koji je sa 6:3, 6:3, 7:6(4) opravdao ulogu golemog favorita protiv Argentinca Pedra Cachina, no unatoč ugodnom poslu na terenu, nije sve išlo sasvim mirno za Đokovića.

U jednom trenutku je izgubio mirnoću zbog skliske trave nakon što je počela padati kiša, bunio se sucu da se ne smije igrati dalje, a nakon tog trenutka divljanja potkraj prvog seta, ipak je krenuo dalje poslije zatvaranja krova i nastavka igranja u sigurnim uvjetima.

Đoković sada ima 29 uzastopnih dobivenih mečeva na travi Wimbledona, a nastavak serije tražit će u drugom kolu protiv 29-godišnjeg Australca Jordana Thompsona.

Defending champ Novak Djokovic stars his quest to #24 with a 6-3, 6-3, 7-6(4) win over Pedro Cachin to reach the 2nd round at #Wimbledon.

29 consecutive wins at SW19. pic.twitter.com/SfKyntyx8L

— José Morgado (@josemorgado) July 3, 2023