Đoković će žaliti, ovaj Wimbledon jako boli: Do ovakve šanse će teško opet, a već ju je imao

Autor: Ivor Krapac

Puno je stvari koje će puno značiti nakon još jednog epskog finala Wimbledona. Bilo ih je puno velikih završnih dvoboja i ranije, ali nije dojam samo ovog trenutka da će se dobro pamtiti što su pokazali Carlos Alcaraz i Novak Đoković u više od četiri i pol sata dugoj borbi za naslov.

Slavio je 20-godišnji Španjolac koji je time pokazao sav svoj potencijal i kvalitetu koju već ima. Na zemlji Roland Garrosa nije uspio, Đoković je prošao dalje u polufinalu u kojem su važnu ulogu imali i Alcarazovi grčevi, a za razliku od Pariza, u Londonu je nova svjetska teniska zvijezda bila spremna za sve napore.

Novak Djokovic to Carlos Alcaraz:

“I thought I’ll have trouble with you on only clay & hard court” 😂 pic.twitter.com/ikezTs6p3I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 16, 2023

Za Alcaraza bi ovo mogao biti početak puta s obzirom na to da će biti još puno prilika za trofeje na travi Wimbledona u godinama koje dolaze. Za Đokovića će, pak, i dalje biti nadohvat ruke neki rekordi do kojih može doći. Iako je 36-godišnjak, kvaliteta je i dalje tu, no kako vrijeme nikog ne čeka, 36-godišnji Beograđanin ipak neće preko ovog poraza prijeći tek tako s obzirom na to da je propustio šansu do koje se teško dolazi u ovoj fazi karijere.

Nenadmašni podvig

Nakon što je slavio naslove na Australian Openu i Roland Garrosu, Đoković je dolaskom do finala Wimbledona bio u igri za novi trofej i za nastavak puta prema sva četiri naslova na Grand Slam turnirima u istoj godini, ali ovog puta nije išlo. Mladi Španjolac se ispriječio, a 36-godišnjem Beograđaninu nakon svega ostaje žal jer je mogao do situacije da se na US Openu bori za upotpunjenje velike kolekcije u istoj sezoni.

Koliko je to teško napraviti, pokazuje podatak da su u teniskoj povijesti uspjela samo dvojica tenisača, Amerikanac Don Budge davne 1938., a veliki Australac Rod Laver dva puta, 1962. i ’69., drugi put nakon što je bila započela Open Era, s dolaskom modernog doba tenisa.









Mnogi su velikani nakon toga igrali u muškoj konkurenciji, kalendarskog Grand Slama i dalje nema, a neće ga biti ni na ovogodišnjem US Openu. S obzirom na to da je u svibnju napunio 36 godina i da je konkurencija jaka, ne samo zbog nadirućeg Alcaraza, teško je pobjeći od dojma da je Đoković svoju pravu šansu za kalendarski Grand Slam već propustio.

Proradile su i emocije, nakon poraza i nakon pogleda na malog sina Stefana ih nije bilo lako zaustaviti…

Djokovic with another heartfelt speech in defeat





– Gave Alcaraz his flowers

– Acknowledged he probably should have lost close matches in the recent past, including the 2019 final, so this is ‘even-Steven’

– Teared up when mentioning his kids/family pic.twitter.com/vdPueIc2Tn — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 16, 2023

Jednu veliku šansu, još bolju nego ove godine, Đoković je već imao, ali dogodila se nakon ljeta koje je za njega bilo prilično turbulentno, u pretprošloj sezoni koja se također pamti.

Bolni njujorški poraz

Težak dan za Đokovića dogodio se preklani na završetku US Opena, kada ga je u finalu u tri seta nadjačao Danil Medvedev, u situaciji u kojoj je srpski as bio samo jednu pobjedu daleko od upotpunjenja kolekcije sva četiri Grand Slam naslova u istoj godini.

Prije toga, na Olimpijskim igrama u Tokiju, Đoković je prošao i puno stresa jer je ostao bez medalje u situaciji u kojoj je tražio zlato nakon što je u Japan došao pun ambicija. Tokio je na koncu donio bol, a finale US Opena nedugo nakon toga i još više boli, zbog propuštene prilike do kakve se ne dolazi često.

Nisu to ostvarili ni Đokovićevi veliki rivali Roger Federer i Rafael Nadal, može li srpski as samom sebi stvoriti još poneku takvu šansu? Bit će to teška misija, a sve ostalo čemu se 36-godišnji Beograđanin još nada je ipak puno realnije, poput izjednačenja Federerovog rekorda od osam naslova na Wimbledonu ili dostizanja Australke Margaret Court s njezine rekordne 24 titule na Grand Slam turnirima…