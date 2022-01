ĐOKOVIĆ ĆE SE CIJEPITI, NEMA DRUGE! Evo zašto to mora brzo učiniti, protiv ovoga se neće boriti…

Autor: I.K.

Novak Đoković nije mogao igrati na Australian Openu, a nakon priče koja je unatrag 10 dana u sportskom svijetu bila u prvom planu, dramatična situacija povezana s prvim tenisačem svijeta mogla bi trajati i u nastavku sezone.

Kako sada stoje stvari, Đokoviću je u trenutnoj situaciji pod upitnikom puno više nego ostanak na prvom mjestu na svijetu, što je ugroženo već na Australian Openu na kojem ne igra. Zbog toga, 34-godišnjeg Beograđanina odlaskom do kraja na australskom Grand Slam turniru mogu prestići Daniil Medvedev ili Alexander Zverev, ali ono što se otvara rivalima zbog Đokovićevog prisilnog propuštanja nastupa u Melbourneu samo je uvod u ono što bi ga moglo čekati.

Ne popusti li i ne bude li cijepljen, velikom šampionu prijeti praktički uništena čitava sezona, što će definitivno pojačati pritisak na njegova leđa, do te mjere da je vrlo upitno hoće li moći ustrajati u sadašnjem stavu i izbjegavati cijepljenje. S obzirom na to koliko puno stvari je ‘na kocki’, realniji ishod je da će Đoković ipak pristati na cjepivo – jer problemi ne prestaju nakon za njega bolne australske priče.

Roland Garros idući veliki, ali nije jedini…

U priči o Đokovićevim problemima, nakon njegovog odlaska iz Australije u prvi je plan došlo da mu je pod upitnikom i nastup na zemlji Roland Garrosa, na drugom Grand Slam turniru u sezoni, zbog francuskog pooštravanja pravila i traženja cijepljenja za sudjelovanje na velikim priredbama, uključujući i sportske. Taj preokret gura svjetskog broja jedan u nove poteškoće, no s obzirom na to kako države reagiraju na novo širenje koronavirusa zbog soja omikron, Francuska nije izolirani slučaj.

Već ranije, znalo se da Đoković bez cijepljenja ne bi mogao igrati na travi Wimbledona, a pri kraju ljeta niti na US Openu, s oštrim pravilima koja vladaju u New Yorku, a ne zaobilaze niti druge velike sportske zvijezde, primjerice, poznatog košarkaša Kyrieja Irvinga, igrača Brooklyn Netsa, koji ne smije igrati na domaćim utakmicama jer nije cijepljen. Za Irvinga rješenje ostaju nastupi u gostujućim utakmicama, u gradovima u SAD-u u kojima mu je to dozvoljeno, ali Đoković takav luksuz baš i nema sve dok ne promijeni svoj stav prema cjepivu. Uz Pariz, London i New York, neugodna situacija za prvog tenisača svijeta otvara se i drugdje.

Španjolci i Nijemci ulaze u priču

U pogledu unaprijed, prema nastavku teniske sezone, dio priče o Đokoviću postaju i Španjolska i Njemačka, također nesklone nastupima sportaša koji nisu cijepljeni na koronavirus. Ne promijeni li se takva situacija, srpskoj i svjetskoj zvijezdi bi pod znakom upitnika bili drugi veliki turniri, poput velikog zemljaškog u Madridu, u dijelu sezone kada se tenisači u Europi pripremaju za Roland Garros.

Njemačko ‘crveno svjetlo’ bi, pak, onemogućilo Đokoviću mogućnost igranja na jednom od dva glavna pripremna turnira na travi, uoči Wimbledona, s obzirom na to da je, uz londonski Queen’s Club, najjači turnir iz te serije onaj u njemačkom Halleu. Malo toga na zemlji, malo opcija na travi, a potom, u nastavku ljeta, problemi i na sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi – koliko čvrst bi Đokovićev stav mogao biti u takvoj situaciji?

Propustio bi previše

Ostanak na prvom mjestu na svijetu je pod upitnikom zbog propuštanja Australian Opena, ali Đokoviću je sada upitno i nešto puno bitnije za njegovu karijeru od broja tjedana na vrhu ATP ljestvice, što ipak nije statistički podatak koji je u prvom planu u raspravama o najvećem tenisaču svih vremena.

Grand Slam turniri su posebni mamac za sve, a za Đokovića, trenutno izjednačenog s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom na vrhu ljestvice vlasnika naslova na četiri najveća svjetska turnira, taj mamac je osobito primamljiv. Đoković želi pomak s trenutnog broja od 20 osvojenih titula, čime je poravnat s Federerom i Nadalom, a s obzirom na to da će u svibnju napuniti 35 godina, veliki je upitnik može li si priuštiti propuštanje sva četiri Grand Slam turnira u istoj sezoni dok je još u naponu snage. To, dakako, neće trajati vječno jer koliko god sjajan i dalje bio, srpski šampion će s vremenom teško proći bez igračkog pada. U većini slučajeva, teško je protiv prolaska godina, a oni mlađi dolaze i jako pritišću.

U igri i puno novca

Đoković bi izgubio puno u borbi za velike naslove, prijeti mu i propuštanje manjih turnira na kojima se svi najjači uhodavaju i traže najbolje od sebe prije igranja na Grand Slam pozornici, a dio ove priče je i financijski. Osim nagradnog fonda koji je na četiri najveća svjetska turnira vrlo primamljiv, tu su i sponzori koji prate velikog srpskog šampiona, a moglo bi se dogoditi njihovo osipanje ako bi mu nastavak sezone ugrozilo izbjegavanje cijepljenja.

O sponzorima koji su uz Đokovića se već počelo i pričati, javio se Lacoste koji ga opskrbljuje opremom u kojoj igra, a najavio je razgovor s prvim tenisačem svijeta nakon što je 34-godišnji Beograđanin morao otići iz Melbournea. Takva situacija nije jednostavna, financijski dio priče ima težinu, no dojam je da je za Đokovića sportski element ipak ispred, s obzirom na to koliko puno je već zaradio u karijeri, s više od 154 milijuna dolara samo od nagradnog fonda s različitih turnira na njegovom sportskom putu, a ne računajući i zaradu od sponzora.

Kako dalje?

Na Đokovićevu priču koja u sadašnjoj situaciji ne izgleda pozitivno već su se osvrnuli mnogi. Stižu savjeti i uvjeravanja što bi trebao napraviti, ali dakako, odluka će na koncu biti samo njegova.

S obzirom na sve faktore koji su u igri, a za svjetskog broja jedan su vrlo opterećujući, teško je očekivati da za koji mjesec ne bi popustio, a možda je promjena stava oko cijepljenja i pitanje tjedna. Dakako, kako je odluka samo njegova, samo on zna koliko dugo bi mogao ostati uporan. S obzirom na to da je nastavak sezone vrlo ugrožen, iz svega se ipak nudi samo jedan najlakši izlaz, da se cijepi, što je i najbrže rješenje za izlaz iz problema s obzirom na sadašnja pravila u mnogim zemljama koje su domaćini najvećih svjetskih turnira.