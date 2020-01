(Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

DOBRO JE REKAO ČILIĆ: Izgubio od Raonića i digao nam tlak

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u četvrtfinale prvog ovogodišnjeg “grand slam” turnira Australian Opena u Melbourneu, bolji od njega je u 4. kolu bio Kanađanin crnogorskog porijekla Miloš Raonić sa 6-4, 6-3, 7-5 nakon dva sata i 17 minuta igre. Bio je ovo četvrti međusobni susret dvojice igrača koji su ranije tijekom karijere zauzimali i treće mjesto na ATP ljestvici, a omjer pobjeda sada je poravnat na 2-2.

Nakon dvoboja Čilić je izjavio kako je imao problema s leđima koje vuče još od dvoboja 2. kola protiv Pairea.

“U tom meču je puhao jak vjetar što mi je smetalo kod bacanja loptice prilikom servisa pa sam istegnuo leđa. Naravno da mi nije pomoglo niti to što sam potom morao igrati pet setova i protiv Bautiste, ali bez obzira na to svaka čast Milošu. Na ovom turniru igra odličan tenis i ne bi me iznenadilo kada bi i osvojio turnir”, izjavio je Čilić.