Crnogorski komentator šokirao Srbe nakon poraza Đokovića: ‘Koliko čobana sad prestaje gledati tenis?’

U nedjelju smo mogli uživati u vrhunskom finalu Wimbledona između dva najbolja tenisača svijeta, Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića. Prvi naslov na londonskoj travi osvojio je mladi Španjolac.

Bio je bolji s 3:2, po setovima 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Tako je Alcaraz s 20 godina došao do svog drugog Grand slama, a Đoković je ostao i dalje na rekordnih 23.

Sam poraz teško je pao Đokoviću, ali i cijeloj Srbiji koja u jednom od najboljih tenisača svih vremena vidi nacionalnog heroja. Sam Đoković je briznuo u suze tijekom govora poslije meča.





Iznenadio srpsku javnost

Međutim, srpsku javnost šokirao je komentar koji je stigao iz Crne Gore. Tamošnji poznati novinar Nebojša Šofranac bio je oduševljen porazom najboljeg srpskog sportaša.

“Što si mu učinio, Carlitose? Toliko ilegalnih ludih voleja, slajsova i bombi koje bi trebalo zabraniti. I rasplamsati toliki bijes drvosječa koji ne znaju ni dragulje brojati, a znaju dovoljno da prokunu 20-godišnjaka koji je zadivio svijet? Koliko će čobana prestati gledati tenis i plakati od bola na mom zidu?”

Nije ni tu stao. Napisao je kako su Španjolci Đokovića umjesto GOAT (Greatest of all time odnosno najveći svih vremena) prozvali LOST (loser of all time odnosno gubitnik svih vremena) zbog 12. izgubljenog Grand slam finala.

Doista čudna izjava s obzirom da se radi o jednom od najvećih koji je ikada držao reket u rukama.