Crnogorac opleo po Đokovićevom tati: Pisao i o Novaku u Zadru pa iznenadio prijedlogom

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je otišao odmoriti se poslije poraza od Carlosa Alcaraza u finalu Wimbledona, oko Novaka Đokovića odvija se nova drama, ovog puta zbog prepirke u kojoj je na jednoj strani Novakov otac Srđan, a na drugoj crnogorski novinar Nebojša Šofranac.

Podsjetimo, sve je počelo s riječima crnogorskog novinara nakon što je Đoković izgubio od Alcaraza u borbi za naslov na travi londonskog Grand Slam turnira, kada Šofranac nije štedio ni Novaka ni njegove navijače.

‘Što si mu učinio, Carlitose?’

“Što si mu učinio, Carlitose? Toliko ilegalnih ludih voleja, ‘sliceova’ i bombi koje bi trebalo zabraniti. I rasplamsati toliki bijes drvosječa koji ne znaju ni dragulje brojati, a znaju dovoljno da prokunu 20-godišnjaka koji je zadivio svijet? Koliko će čobana prestati gledati tenis i plakati od bola na mom zidu?”, napisao je crnogorski novinar na Facebooku, a onda se još malo i sprdao.





Napisao je da su Španjolci za Đokovića pripremili kraticu LOAT, koja označava najvećeg gubitnika svih vremena, umjesto GOAT, za najvećeg igrača svih vremena, o čemu smo pisali.

Na ovo je stigla reakcija Novakovog oca Srđana uz riječi da bi crnogorskog novinara trebao prosvijetliti Bog.

“Neka je Bog u pomoći tom čovjeku. Ako mu može pomoći i ako stvarno misli sve što je napisao”, bio je istup tate Đokovića, a slijedila je reakcija crnogorskog novinara na tu reakciju.

Nebojša Šofranac se ponovno javio na Facebooku.

“Mislim da izjava Srđana Đokovića zaslužuje dvije rečenice komentara, iako je suvišno osvrtati se na tu providnu komičnu kampanju u ‘deja vu’ stilu botova i najgorih tabloida. Ali pošto su i njemu servirali ono čuveno ‘LOAT’ eto da objasnim još jednom da je to ‘meme’, i to ‘meme’ sa španjolskih mreža kakvih ima bezbroj i naravno komičnog su karaktera. Dakle, eto jasnog odgovora, nije to ono što ja mislim, upravo suprotno, mislim da je trenutno najveći pobjednik u povijesti i tu nema filozofije”, napisao je crnogorski novinar.

Potom se dotaknuo Srđana Đokovića spominjući neke njegove istupe i postupke, ali spočitnuo je i Adria Tour iza kojeg su stajali Novak Đoković i njegova obitelj. Podsjetimo, tada je turnir u Zadru morao biti prekinut jer je u doba širenja koronavirusa bugarski tenisač Grigor Dimitrov bio pozitivan na COVID-19 za vrijeme boravka na turniru, zbog čega je iz opreza otkazano finale na zadarskom Višnjiku.









Crnogorski novinar je prema Srđanu Đokoviću bio oštar prije nego je ‘okrenuo ploču’, s prijedlogom da Srđan dođe u medije u Crnoj Gori i priča o Novaku.

‘Mislio sam to i ja, ali nisam rekao’

“A sto se tiče ‘da je Bog upomoć’, to sam i ja pomislio za njega puno puta (i 2009. kad je otjerao Viškovića s RTS-a, i u slučaju australskog premijera ‘Scotta’, i u slučaju Dimitrova na Adria Touru, a da ne spominjem ispade druge prirode), pa ipak to nikad nisam rekao, ni javno a ni privatno, nikad nikom”, napisao je crnogorski novinar o Srđanu Đokoviću.

“I mislim da je šteta i neozbiljno da se upoznajemo preko ove najgore vrste tabloida krvožednih skandala, i to kad je Novak u 37. godini, a bilo je puno boljih prilika za to. Ipak, ostalo je nešto što bi mogao napraviti. Jedan pravi veliki intervju za naše medije koji se nikad nije dogodio, gdje bi se mogla čuti sjećanja od prvih velikih duela s Corijom, Verdascom, Monfilsom, Ančićem pa do povijesnih finala, to je nešto vrlo izvedivo, a napravio bi puno za crnogorsku javnost”, poručio je Nebojša Šofranac na Facebooku obraćajući se Srđanu Đokoviću.