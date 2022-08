ĆORIĆ SLAVI NAJVEĆI NASLOV U KARIJERI: Čudesan tjedan i pobjeda hrvatskog asa, bravo majstore!

Borna Ćorić pobjednik je ATP Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, došao je do najvećeg dosadašnjeg naslova u karijeri na ATP Touru! Još uvijek u fazi povratka nakon puno problema s ozlijeđenim ramenom, Ćorić je oduševljavao tijekom cijelog tjedna, a bilo je tako i u finalu, u kojem je sa 7:6(0), 6:2 slavio protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa, sedmog tenisača svijeta.

Borna se vratio u prvi set u kojem je gubio s 4:1, s jednim ‘breakom’ zaostatka, a potom, poslije osvojenog ‘tie-breaka’ bez gubitka poena, u drugoj dionici više nije bilo velikih dvojbi tko će slaviti na kraju.

Ćorić je u sjajnom tjednu na tvrdoj podlozi jakog turnira dohvatio svoj sveukupno treći naslov na ATP Touru, najveći do sada. Prva titula bila je 2017. na zemlji marokanskog Marakeša, do druge je došao 2018. na travi Hallea, a sada je tu i najveće dosadašnje slavlje, na trećoj različitoj podlozi, što još jednom pokazuje svima da 25-godišnji Zagrepčanin može igrati – svugdje.

Borna je prvi korak na putu do naslova napravio u prvom kolu protiv Talijana Lorenza Musettija, nedavnog pobjednika jakog turnira na zemlji Hamburga, no tek nakon toga počeo je pravi spektakl. U drugom kolu ‘pao’ je veliki Rafael Nadal, protiv kojeg je i ranije imao ugodnih iskustava, s dvije pobjede prije nego su se sreli u Cincinnatiju, a potom, serija je nastavljena protiv još dvojice ‘Top 10’ tenisača, četvrtfinalnog protivnika Felixa Auger-Aliassimea i finalnog Tsitsipasa, te dvojice igrača iz kruga prvih 20, Španjolca Roberta Bautiste Aguta i Britanca Camerona Norrieja.

Serija je bila blistava, no tako i mora biti kada se traži trofej u jakoj konkurenciji.

Za 25-godišnjeg Zagrepčanina, ovaj trofej vrijedi i više od činjenice da mu je najveći na dosadašnjem putu na ATP Touru. S obzirom na to da se duga stanka zbog ozljede ramena odrazila na plasman u poretku vodećih svjetskih tenisača, ovakav tjedan je silno važan jer se titulom vratio u društvo prvih 30, na 29. mjesto, čak 123 pozicije iznad one na kojoj je bio uoči Cincinnatija.

Tu je sada i veliko samopouzdanje uoči US Opena, koji počinje za tjedan dana, a na tom turniru će Borna biti i nositelj – što je bilo teško zamislivo nakon što je svoj put u Cincinnatiju započeo kao 152. tenisač svijeta. Put do velikog naslova gradio je sa zaštićenim renkingom, zbog ozljede koja se odrazila na pad na ATP ljestvici, a to bolno razdoblje sada također može ostaviti za sobom.

Za kraj, tu je i jedna hrvatska poveznica. U Cincinnatiju je 2016. slavio Marin Čilić, sada je do trofeja došao i Borna Ćorić, nije loše mjesto za vodeće hrvatske adute na najvećim svjetskim turnirima…

Obojicu uskoro čeka i veća pozornica, ona koju donosi njujorški Grand Slam turnir, a najava 25-godišnjeg Zagrepčanina nije mogla biti ljepša.

Drugi set (6:7(0), 2:6): Gotovo je, Borna Ćorić osvojio je naslov u Cincinnatiju – bravo, majstore!

Drugi set (6:7(0), 2:5): Zakomplicirao se gem u kojem je Borna imao 40:0 i dvije prednosti, Grk se vratio do tri izjednačenja, ali hrvatski majstor ipak drži servis i sada je gem do proslave trofeja!

Drugi set (6:7(0), 2:4): Borna je došao do ‘breaka’ u drugom setu, ima 4:2, veliki trofej je korak bliže!

Drugi set (6:7(0), 2:2): Težak izazov prošao je 24-godišnji Grk. Došao je do 2:2 s tri spašene ‘break’-lopte, poslije 15:40 i Ćorićeve prednosti. Šteta za Bornu, mogao je do 3:1 u drugom setu.

Drugi set (6:7(0), 1:2): Tsitsipas je na početku drugog seta držao bez puno problema, ali ne da se niti hrvatski as koji vodi s 2:1.

Drugi set (6:7(0), 0:1): Borna je držao servis nakon 0:40, stavlja Grka pod sve veći pritisak…

Perfection 👏@borna_coric does not drop a POINT in the tiebreak to take it 7-6(0)#CincyTennis pic.twitter.com/KAmVTYfX0M

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 21, 2022