ČILIĆEVA NAJTEŽA POBJEDA U KARIJERI! Hrvat poveo 5:0 u trećem, a onda spašavao ‘živu glavu’ totalnom dramom!

Autor: P. V.

Od Marina Čilića stvarno smo naviknuli na dramu. Cijenimo i slavimo njegov US Open iz 2014. godine, kao i osvajanje Davis Cupa 2018. godine, ali u nekim situacijama stvarno nas je šokirao i previše…

Marin je imao nevjerojatan ispit u 1. kolu tokijskog turnira. Iako mu je ždrijeb dodijelio lagani zadatak, Brazilca Joaa Menzesa koji nikad prije nije igrao u glavnom ždrijebu nekog Grand Slam turnira, svejedno je bio težak zalogaj za Hrvata.

Slavio je Hrvat 6-7 (5), 7-5, 7-6 (7) nakon tri sata i 23 minuta igre, ali kakav je to samo bio treći set. Hrvat je poveo 5:0! I naravno u susretima na Touru to je uglavnom dostatno, no nije u ovom slučaju.

Iskoristio 10. meč loptu

Na kraju je 217. tenisač svijeta oduzeo servis Hrvatu i servirao za pobjedu, imao i meč loptu.

No Marin se razbudio, vratio iz ponora i na kraju slavio u tie-breaku. Iskoristio je jubilarnu 10. meč loptu.

Čilićev suparnik u 2. kolu bit će Španjolac Pablo Carreno-Busta (ATP – 11.) koji je sa 7-5, 6-2 bio bolji od Amerikanca Tennysa Sandgrena. Čilić protiv Španjolca ima 4-0 u međusobnim dvobojima.