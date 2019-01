ČILIĆ SLAVIO NAKON PRAVOG TRILERA! Marin gubio 2:0 pa kreirao čudesan povratak

Marin Čilić, najbolji hrvatski tenisač, izborio je osminu finala Australian Opena nakon četiri sata i 18 minute borbe. Po sedmi je put u karijeri okrenuo zaostatak od dva seta i spasio dvije meč-lopte u tie-breaku četvrtog seta za pobjedu 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (8), 6:3 protiv 35-godišnjeg Španjolca Fernanda Verdasca

Verdasco, inače 26. nositelj turnira u Melbourne Parku, bio je na korak do pobjede, međutim, Čilić je izvukao break-loptu na svoj servis u tie-breaku četvrtog seta, a Španjolac na svoj početni udarac napravio dvostruku pogrešku koja ga je, pokazat će se kasnije, puno koštala.

Uslijedio je ubrzo njegov pad u vidu oduzetog servisa, no imao je Verdasco i priliku vratiti se u meč u petome setu. Bilo je to pri rezultatu 4-2 za Čilića kada je imao tri vezane break-lopte, no ne i odgovor na ono što mu je Marin nakon toga priuštio. Meč je trajao 4 sata i 18 minuta.

Čiliću slijedi ogled protiv još jednog Španjolca, Roberta Bautiste Aguta. Igrali su pet puta, a hrvatski predstavnik upisao je četiri pobjede. Jedini poraz, pak, stigao je 2016. godine na Australian Openu.