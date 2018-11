ČILIĆ PREOKRENUO ISNERA I OSTAO U IGRI ZA POLUFINALE! Marinu sada slijedi odlučujući ogled s velikim rivalom

Autor: HINA/B.H.

U susretu 2. kola skupine “Guga Kuerten” ATP finala u londonskoj O2 Areni najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je pobijedio Amerikanca Johna Isnera 6-7 (2), 6-3, 6-4 ostavši u igri za plasman u polufinale.

Čilić će put u polufinale tražiti u petak protiv prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića koji je s dvije pobjede u prva dva meča već osigurao nastavak natjecanja na Mastersu.

Prvom hrvatskom reketu je za pobjedu protiv Isnera trebalo dva sata i 15 minuta igre. Bio je to njihov 11 međusobni susret, a Čilić je upisao osam pobjeda, dok je Isner dobio tri meča.

Čilić je već u prvom gemu imao priliku za break, ali se Isner izvukao servisima. Amerikanac je do svoje prilike za break stigao u desetoj igri kada je imao tri break lopte, ali je Čilić sve tri spasio. Set je na koncu razriješen u trinaestoj igri u kojoj je Isner načinio dva mini-breaka i na koncu dobio prvi set.

U drugom setu prvi je do prilike stigao Marin koji je kod vodstva 3-2 imao dvije break lopte. Nažalost, Isner se izvukao sjajnim servisima. No, već na idućem Isnerovom servisu Čilić nije propustio priliku. Imao je tri break lopte, dvije je propustio, ali ne i treću i Marin je poveo 5-3, a zatim sigurno odservirao za 1-1 u setovima

Na otvaranju odlučujućeg, trećeg seta vidjeli smo tri breaka u nizu. Čilić je već na startu oduzeo servis svom suparniku. Amerikanac je uzvratio već u idućoj igri, da bi seriju oduzetih servisa nastavio Marin u trećoj igri. Čilić je potom stabilizirao svoju igru i do kraja seta je obranio gem rednosti.

U prvom susretu iz ove skupine prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković je svladao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-4, 6-1 nakon sat i 18 minuta igre.

U prvom setu obojica su bili uvjerljivi na svojim servisima sve do devetog gema, kada je Zverev imao dvije break lopte. No, Đoković se spasio, a u idućem gemu je on zaprijetio servisu svog protivnika. Dvije set lopte je propustio, ali treću je uspio realizirati. U drugom setu, kod vodstva 2-1, Đoković je napravio break i nakon toga se igra Zvereva raspala. Đoković mu je do kraja meča prepustio samo jedan poen.

Na ljestvici vodi Đoković s dvije pobjede, Čilić i Zverev imaju po pobjedu i poraz, dok je Isner upisao dva poraza.

Čilića u posljednjem meču u skupini u petak očekuje susret protiv Đokovića, a u drugom susretu sastaju se Isner i Zverev.

Čilić i Đoković su do sada igrali 18 puta, a Čilić je ostvario samo dvije pobjede. U Queen’s Clubu ove godine, te 2016. na Mastersu u Parizu.

SKUPINA GUGA KUERTEN

1. Novak Đoković (Srb) 2-0

2. Alexander Zverev (Njem) 1-1

2. MARIN ČILIĆ (HRV) 1-1

4. John Isner (SAD) 0-2