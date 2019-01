ČILIĆ NAKON DRAME ISPAO S GRAND SLAMA! Napravio je nenormalno puno grešaka i ugrozio mjesto u top 10

Španjolski tenisač Roberto Bautista Agut zaustavio je put najboljeg hrvatskog tenisača Marina Čilića na ovogodišnjem Australian Openu. Čilić je u osmini finala poražen sa 6-7 (6), 6-3, 6-2, 4-6, 6-4, i to nakon tri sata i 58 minuta borbe u Margaret Court Areni.

Bila je to druga pobjeda 30-godišnjeg Španjolca nad Čilićem, prvu je ostvario na Australian Openu prije tri godine. Čiliću je u ovom dvoboju nedostajalo više preciznosti, a u poraz su ga gurnule čak 73 neforsirane pogreške koje nije mogao kompenzirati sa 65 izravnih poena. Bautista Agut je meč završio sa 44 ‘winnera’ i 38 neforsiranih pogrešaka.

Već prvi set je pokazao da će sedmi tenisač svijeta imati pune ruke posla protiv tenisača kojega je pobijedio u četiri od pet međusobnih dvoboja, ali je jedini poraz doživio baš u Melbourne Parku. Španjolac je prvi došao do ‘breaka’ za vodstvo 5-4 u prvom setu, ali mu Čilić nije dopustio da dođe do set-lopte u sljedećem gemu i vratio se u igru.

Naš je tenisač odlično odigrao prvih osam poena u ‘tie-breaku’ i osigurao četiri set-lopte (6-2), ali je potom zaredao sa pogreškama i dopustio Bautisti da se vrati do 6-6. Ipak, Čilić je osvojio sljedeća dva poena i nakon sat vremena borbe došao do seta prednosti.

No, nepovoljan rasplet prvog seta nije utjecao na psihu 30-godišnjeg Španjolca koji je svoju kvalitetu na početku sezone pokazao osvajanjem naslova u Dohi, gdje je u polufinalu preokretom došao do pobjede protiv najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Bautista Agut je u drugom i trećem setu ostavio našeg najboljeg tenisač bez ijedne prilike za ‘break’, a u zvaršnici drugog i početkom trećeg seta dvaput je slomio Čilićev servis. ‘Break’ je napravio i za vodstvo 5-2 u trećem setu te nakon dva sata i 20 minuta igre došao na jedan set od svog prvog četvrtfinala na Grand Slam turnirima.

No, uslijedio je još jedan Čilićev povratak. ‘Breakom’ u desetom gemu četvrtog seta naš je najbolji tenisač odveo meč u odlučujući, peti set. U njemu je prvi došao do prilike za ‘break’ u drugom gemu, ali je njegov bekend iz terena završio u mreži. U sljedećem gemu je spasio ‘break-loptu’ Španjolca, da bi se sa nekoliko promašaja doveo u probleme u devetom gemu. Izvukao je dvije ‘break-lopte’ (15-40), dobio priliku za vodstvo, ali je na gem-loptu napravio dvostruku pogrešku. Dva poena poslije Bautista Agut je preciznim forhendom došao do odlučujućeg ‘breaka’.

Na prvu meč-loptu je isprovocirao Čilićevu pogrešku te nakon tri sata i 58 minuta došao do svoje treće pobjede na ovogodišnjem Australian Openu u pet setova i do svog prvog četvrtfinala na Grand Slam turnirima. Tamo čeka pobjednika dvoboja između branitelja naslova Švicarca Rogera Federera i Grka Stefanosa Tsitsipasa.

Marinu Čiliću porazom u osmini finala prijeti ispadanje iz kruga desetorice najboljih tenisača svijeta, a jedan od onih koji bi ga mogao izbaciti iz tog društva je i jedini preostali hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji, 22-godišnji Borna Ćorić, koji će u ponedjeljak (ne prije 7 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu) igrati meč osmine finala protiv Francuza Lucasa Pouillea.