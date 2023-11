Čeka nas poslastica u Torinu, mladi Španjolac želi skinuti Đokovića s trona

Iako je na početku ATP Finalsa Carlos Alcaraz imao određenih problema, mladi Španjolac ipak je uspio izboriti polufinale u Torinu, nakon što je u petak pobijedio Rusa Daniila Medvjedeva sa 6-4, 6-4.

Ovo je bio njihov peti međusobni dvoboj i treća pobjeda Španjolca, do koje je došao odličnim tenisom te je uzeo je odlučujuće servis-breakove u svakom setu.

Iako se Medvjedev već ranije kvalificirao u polufinale ATP Finalsa pružio je odličnu igru protiv Alcaraza, ali Španjolac je jednostavno bio bolji i odnio je pobjedu u dva seta i na kraju osvojiti Crvenu skupinu.

Čeka nas poslastica

Tako će se drugi igrač svijeta Alcaraz, koji prvi put sudjeluje na Mastersu, u subotu suočiti sa Srbinom Novakom Đokovićem, prvim igračem svijeta i braniteljem naslova.

(2) Alcaraz vs Djokovic (1)

(4) Sinner vs Medvedev (3)

The four BEST players in the world face off in a pair of STACKED #NittoATPFinals Semi-Finals 🍿 pic.twitter.com/0JMW154cRC

— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2023