BRITANCI SE SJETILI NOVOG RJEŠENJA ZA RUSE: Priča se o Putinu, ‘potrebna je jedna stvar’

Najbolji ruski sportaši i klubovi osuđeni su na brojne sankcije zbog napada njihove zemlje na Ukrajinu. Mnogi su odmah izbačeni, ali Velika Britanija ima drugo rješenje.

Izjavili su iz njihovog ministarstva za sport da će samo Rusi koji javno progovore protiv Vladimira Putina moći nastuptiti na Wimbledonu. Naravno, osim tenisača tu su i tenisačice, kao i Bjelorusi, a ne samo Rusi.

“Apsolutno nitko pod ruskom zastavom ne bi se trebao moći natjecati. Mnogi sportaši spremni su natjecati se pod neutralnom zastavom, ali moramo ići i dalje od toga. Moramo imati određenu sigurnost da oni nisu pristaše Vladimira Putina i razmatramo koji bi nam zahtjevi mogli biti potrebni da bismo dobili jamstva u tom pogledu”, komentirao je britnaski ministar sporta, Nigel Huddleston.

Daniil Medvedev to miss #Wimbledon? Britain government in talks over Russian players’ entry into tournamenthttps://t.co/u1TVXM4qns

— R.Sport (@republic_sports) March 16, 2022