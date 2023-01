‘BRAĆA SU ME TUKLA, A ODJEĆU SAM SUŠIO PO ULICI’! Đoković šokirao u emotivnoj ispovijesti, a to nije sve što je rekao

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Novak Đoković trenutno je u Australiji gdje igra pripremni turnir uoči prvog Grand slama sezone, Australian opena kojeg je osvojio 8 puta u karijeri.

Nedavno je za jednu TV emisiju pričao o svojoj obitelji: “Kopaonik je moj Olimp. Tamo sam naučio skijati. Čak je i moj otac upoznao majku na stazi. Kako bi je zaveo, namjerno je pao ispred mame i kao instruktor skijanja ponudio joj je svoje usluge. Posle deset mjeseci sam se rodio, a šest mjeseci nakon toga su se vjenčali” započeo je.

Izjavio je da je na tom mjestu prvi put vidio i zavolio tenis: “Sa četiri godine sam stajao kod jedne ograde na Kopu i radoznalo gledao Jelenu Genčić kako igra tenis. Imao sam sreću da me primijeti.”





O braći

“Postavio sam sebi visoke ciljeve, a to je da osvojim Wimbledon i budem najbolji na svetu. U svojoj sobi sam napravio Wimbledonski trofej, dizao ga i govorio da sam šampion i broj jedan.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Novak Djokovic (@djokernole)









Raspričao se i o braći: “Dobro su me lemali iako su mlađi od mene. Jednom sam se vratio s turnira u stan i osjetio da mi njih dvojica nešto spremaju. Dočekali su me i pitali da se igramo. Odveli su me u sobu, Marko je počeo davati, a Đole me je zveknuo po glavi!”

Ispričao je i kako su štedjeli: “Majka me je učila da perem čarape, jer nismo imali novca da kupimo veš-mašinu. Tokom turnira po Europi nisam imao ni dva-tri eura za žeton za pranje veša. Štedjeli smo na sve strane. Jednom sam bio smješten u hotelu u Francuskoj, gdje sam dijelio krevet s drugim tenisačem. Lavabo je bio u spavaćoj sobi, a ne u toaletu”, rekao je i zaključuje:

“Tu smo prali veš koji smo sušili po lampama, radijatorima, ali i po uličnim svjetiljkama, jer je tamo bilo sunca. Stavimo čarape na banderu da bi nam se brže osušile! Jednom nam je policija došla na vrata i opomenula nas da ne smijemo da stavimo stvari na uličnu rasvjetu.”