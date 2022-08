BORNA ODUŠEVIO TENISKI SVIJET: Neviđeni skok na ljestvici i basnoslovna zarada

Autor: Dnevno GIŠ

Borna Ćorić priča je tjedna u svijetu tenisa nakon što je sinoć ostvario najveću pobjedu u svojoj karijeri, kada je osvojio naslova pobjednika na ATP Masters 1000 turniru u Cincinnatiju.

Podsjetimo, Borna je u finalu do kojeg je stigao sa samo jedim izgubljenim setom na cijelom turniru pobijedio Lorenza Musettija, Rafaela Nadala, Roberta Bautistu Aguta, Felixa Auger-Aliassimea, Camerona Norrieja i na kraju Stefanosa Tsitsipasa te je napravio nevjerojatan skok na ATP ljestvici od čak 123 mjesta i sada je 29. igrač svijeta.

Ćorić je nakon finala izjavio kako je drugi set u finalu ATP Mastersa 1000 u Cincinnatiju najbolji tenis koji je igrao ove godine i još je nadodao:





“Presretan sam, još nisam svjestan što sam napravio. Trebat će mi nekoliko dana da se slegnu dojmovi. Bio je to vrlo težak meč, na početku nisam igrao dobro i Stefanos me jako pritiskao. No, nastavio sam se boriti i igrati sve bolje. U drugom setu sam, mislim, igrao najbolji tenis u čitavoj godini”, rekao je Borna nakon nevjerojatnog tjedna.

Zahvala timu i obitelji

“Hvala mojim roditeljima koji nisu ovdje, sestri i čitavom timu. Iza nas je vrlo teško razdoblje. Posebna zahvala mom fizioterapeutu jer bez njega ne bih bio na terenu. I naravno, hvala mom treneru Mati Deliću, naporno smo radili kako bismo sada bili ovdje”, izjavio je Ćorić.

Borna je zbog ozljede ramena nije igrao na ATP Touru više od godinu dana, od veljače prošle godine i turnira u Rotterdamu pa sve do ožujka ove godine kada se vratio u Indian Wellsu.

Bornin povratak je bio težak, do Roland Garrosa dobio je tek jedan od sedam odigranih mečeva, ali cijeli trud mu se vratio u Cincinnatiju te je podsjetio o kakvom je igraču riječ.









Uz veliki skok na ATP ljestvici Ćorić je zaradio i pravo malo bogatstvo te je na njegov račun sjelo oko sedam milijuna kuna, ali ono što je najbitnije sad ga čeka US Open na kojem može uz ovakvu formu očekivati veliki rezultat.