‘BOMBARDIRALI SU JUGOSLAVIJU I NIJE BILO KAZNI’ Opremio se u Zagrebu i otišao u rat, ruska legenda ga napada

Autor: I.K.

Aleksandr Dolgopolov, nekad uspješni i poznati ukrajinski tenisač koji je 2011. godine bio pobjednik ATP turnira u Umagu, bio je među mnogima koji su se pridružili obrani svoje zemlje od ruske invazije. Dolgopolov je ranije ovog tjedna objavio da ide u rat, pritom je na Instagramu otkrio da je do dijela opreme stigao u Zagrebu do kojeg je svratio na putu u Kijev, a dok traje ruska invazija, dotaknuo se i sportskih sankcija – sa željom da one budu još jače.

U razgovoru za BBC Sport, nekadašnji ukrajinski tenisač kazao je da nije dovoljno da ruske teniske zvijezde mogu nastaviti igrati, s odlukom da nema nastupa pod ruskim obilježjima kao jedinom sankcijom na turnirima. Dolgopolov ne bi imao ništa protiv da kazna bude jača, a na to je dobio reakciju s ruske strane.

Uzvratila je 72-godišnja Irina Rodnjina, nekadašnja slavna ruska umjetnička klizačica, danas političarka bliska Vladimiru Putinu. Rodnjina, koja je tijekom karijere slavila tri zlata na Olimpijskim igrama, pobunila se protiv sportskih sankcija koje su uvedene Rusiji, a pritom se dotaknula i želje da budu još teže, uzvraćajući Dolgopolovu.

‘Trebao bi biti manje brbljav’

Bivša uspješna umjetnička klizačica kazala je da bi Ukrajinac trebao biti manje brbljav, a potom je spomenula jedan slučaj iz prošlosti. Proteklih dana se nekoliko puta spominjalo bombardiranje NATO-a kasnih ’90-ih, na državnu zajednicu Srbije i Crne Gore koja se tada zvala SR Jugoslavija, u reakciji na krvoproliće na Kosovu iza kojeg je stajala tadašnja vlast u Beogradu. Rodnjina kaže da zbog te akcije nije bilo teških sankcija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Alex Dolgopolov AKA “THE DOG” (@alexdolgopolov)

‘Kad su zemlje NATO-a bombardirale Jugoslaviju, sportaši tih zemalja mogli su sudjelovati u svim natjecanjima’, kazala je bivša ruska sportašica, danas političarka, za RB Sport.

‘Nitko nikad nije potaknuo to pitanje’

‘Ja šutim o Amerikancima iako je SAD vodio puno ratova, a nitko nikad u povijesti olimpijskog pokreta nije potaknuo pitanje o kaznama sportašima iz SAD-a’, dodala je Rodnjina, bivša ruska sportska legenda danas bliska Vladimiru Putinu.