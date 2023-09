Bivšu prvu tenisačicu svijeta šokirali dugom kaznom, prijeti kraj karijere

Dopinška afera s kojom je suočena ozbiljno je uzdrmala mogućnost nastavka karijere Simone Halep, bivše prve tenisačice svijeta. Halep je dobila zabranu nastupa na tri godine zbog dva slučaja kršenja pravila protiv uzimanja dopinga, a s obzirom na dužinu suspenzije, to bi mogao biti i kraj karijere rumunjske igračice, osim ako izrečenu kaznu ne uspije srušiti žalbom.

Halep će za 15 dana proslaviti 32. rođendan, povratak na teren nakon tri godine prisilnog ‘hlađenja’ bio bi teška misija.

Rumunjka je najavila žalbu Sportskom arbitražnom sudu, a ako ne uspije smanjiti ili ‘srušiti’ suspenziju, na teren bi se mogla vratiti u listopadu 2026.

Bivšu prvu tenisačicu svijeta opterećuju dva slučaja.

Prvi se odnosi na pad na dopinškom testu zbog zabranjene tvari roxadustat za vrijeme prošlogodišnjeg US Opena.

Drugi slučaj povezan je za nepravilnosti u njezinoj biološkoj putovnici, s bilježenjem i prijavljivanjem analize uzoraka krvi.

Simona Halep will be ineligible to compete until October 2026.

