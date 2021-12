BIVŠI SRPSKI IZBORNIK OŠTRO PO HRVATIMA: ‘Čilić? On je poluraspadnut, Gojo? Za njega ne znaju ni Hrvati’

Stara je vijest već da su hrvatski tenisači osvojili drugo mjesto na Davis Cupu, izgubivši u finalu od moćnih Rusa.

U finale su se plasirali pobjedom protiv predstavnika Srbije, najprije je Borna Gojo pobijedio Dušana Lajovića 2:1, zatim je Novak Đoković slavio protiv Marina Čilića 2:0, da bi u odlučujućem meču koji se igrao u parovima Mektić i Pavić pobijedili Đokovića i Krajinovića 2:0 te donijeli Hrvatskoj ogromno veselje.

Bivši izbornik srpske Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović, prognozirao je uvjerljivu pobjedu Srbije nad Hrvatskom.

“Čilić je poluraspadnut igrač, ne postoji u ozbiljnom tenisu, ostali single igrači su im smiješni. Gdje su oni uopće, tamo negdje iza 200. mjesta na ATP ljestvici. Pobijedit ćemo ovo, a onda osvajamo naslov u nedjelju. Novaku su ‘pobjegle’ Olimpijske igre, no Davis Cup neće, vidjet će te”, prognozirao je Obradović u razgovoru za Meridian, a nakon samih okršaja počeo se pravdati.

