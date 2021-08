BIVŠI PRVI TENISAČ SVIJETA HTIO ‘UBITI’ ĐOKOVIĆA OD BATINA! ‘Stisnuo sam ga uz ormar, ali onda je naišao njegov trener!’

Autor: P. V.

Novak Đoković polako i sigurno postaje glavna tema US Opena. I to ne zato što to možda i zaslužuje već nakon 20 Grand Slam turnira, već realno izostankom Rogera Federera (operacija koljena) i potencijalno odustajanjem Rafaela Nadala (stopalo), Srbin im jedini preostaje, iako tamo nema ni približno toliko navijača kao spomenuta dvojka…

Jedan od onih koji je u prošlosti imao problema s tenisačem iz susjedstva je Andy Roddick. Bio je veliki kritičar Đokovića, ali polako mijenja mišljenje.

“Dosta je promijenio igru, igra takvim automatizmom da pogađa u milimetar tamo gdje želi. Jednostavno je nepogrešiv”, rekao je Andy Roddick za Tennis.

Htio sam ga razbiti!

Andy Roddick je inače tenisač koji je bio prvi tenisač na svijetu, a iako je bio slab na Wimbledon (nekoliko finala), u karijeri se može pohvaliti tek osvojenim US Openom.

Nije krio otvoreni animozitet prema Đokoviću.

“Što mu je sad? Leđa? Kuk? Grčevi? Da nije SARS?”, govorio je nerijetko ironično na račun Đokovićevih povreda.

Amerikanac je priznao da je 2008. godine htio prebiti Đokovića.









“Ušao sam u fizički sukob s tenisačem čije ime neću otkriti, mogu reći da se rimuje s Šmovak Šmoković! To se dogodilo na jednom US Openu. Prije meča sam pričao svašta, on je izašao na teren i razbio me. Poslije meča je i on “zacvrkutao”, rekao je nešto na moj račun, a onda sam ja ušao u svlačionicu. Htio sam ga razbiti! Krenuo sam prema njemu, stisnuo sam ga uz ormar, ali onda sam primjetio da je njegov trener krupniji od Donovana (NFL zvijezda) i onda sam se smirio”, rekao je Roddick.

“Ohladio sam se i povukao!”

Danas je povremeni komentator, a i promijenio je mišljenje o Đokoviću. Iako, nikad neće zaboraviti incident…