Bivši dečko Hrvatice prošao osobnu dramu: ‘Činilo se da nema kraja i samo me gutalo’

Teško razdoblje je za sobom kako privatno, tako i u bavljenju sportom imao Matteo Berrettini, talijanski tenisač najpoznatiji po dolasku do finala Wimbledona pretprošlog ljeta, s porazom od Novaka Đokovića na posljednjoj prepreci na turniru.

Privatno, pukla je ljubavna veza s rođenom Zagrepčankom Ajlom Tomljanović, Hrvaticom koja je od 2018. na teniskim turnirima u akciji pod australskom zastavom. Profesionalno su danas 27-godišnjeg Talijana usporile ozljede, a o posljedicama koje je to ostavilo se ovog ljeta otvorio razgovarajući za Corriere Della Ser u svojoj domovini.

Bilo je jako teško, što nije skrivao.

“Kada nisam mogao biti na terenu, u važnim nastupima, u tom razdoblju sam upoznao tamu. Činilo se da tama nema kraja, to me gutalo, umjesto da sam mogao ustati i disati, samo sam se ukopavao sve dublje”, opisao je Berrettini teške trenutke izvan terena.

