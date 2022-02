BIVŠEM TRENERU NOVAKA ĐOKOVIĆA PRIJETI ZATVOR: Čak sedam godina mu prijeti zbog velikog ‘muljanja’…

Autor: I.L.

Jednom od najboljih tenisača prošloga stoljeća i bivšem treneru Novaka Đokovića prijeti sedam godina zatvorske kazne. Legendarni Boris Becker bankrot je proglasio u lipnju 2017.

Optužen je da nije poštivao nagodbu vezanu uz bankrot te da je skrivao imovinu od stečajnih upravnika u Velikoj Britaniji i Norveškoj.

Bivši svjetski broj jedan optužen je po 24 točke po koje su vezane uz stečajni postupak te će morati pred britanski sud odgovoriti na pitanja zašto nije surađivao s vlastima.

View this post on Instagram A post shared by Boris Becker (@borisbeckerofficial)









Ravno do dna

“Bio sam tenisač i nisam studirao administraciju ili pravo. Zato sam poslije igračke karijere zavisio od takozvanih savjetnika i menadžera koji mi očito nisu davali dobre savjete. Koju sam alternativu imao? Napravljeno je puno grešaka i još plaćam račune ” izjavio je Becker.

U svojoj bogatoj karijeri Becker je samo od tzv. prize moneya (novac koji igrač zaradi na turnirima) zaradio nešto više od 25 millijuna eura. Uz to dodatni iznos ,naravno, bili su sponzori, a kasnije je zarađivao i kao trener Novaka Đokovića, ali sve to nije bilo dovoljno. U trenutku bankrota prodao je pehar US opena, ali niti to ga nije spasilo od finacijskog kraha.

Suđenju Beckeru počinje 21.3., a bude li optužen po svim točkama čeka ga zatvor na sedam godina.