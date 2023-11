Bila je jedna od najljepših tenisačica svijeta, a sad je Srpkinja probudila maštu navijača

Ne igra već dugo, još od posljednjeg službenog meča 2016. na US Openu, no Ana Ivanović se očito nije zapustila nakon što se okrenula obiteljskom životu i drugim poslovima. Nekada prva tenisačica na svijetu, koja je u igračkoj karijeri bila na glasu i kao jedna od najljepših na WTA Touru, probudila je maštu navijača objavljujući kako to izgleda dok je u akciji na terenu.

Danas 36-godišnjakinja, Ivanović je to napravila objavom na svojem profilu na Instagramu, pokazujući se s reketom i u opremi u kakvoj je nekad dolazila do pobjeda i trofeja.





Svima koji je prate javila se i s porukom. “Više od samog sporta”, napisala je, misleći na sport u kojem je ostvarila veliki uspjeh.

Poziv Nadalove sestre

U komentarima ispod objave 36-godišnje Srpkinje, bila je i jedna posebna, a nju je imala sestra Rafaela Nadala.

Maribel Nadal imala je poziv za Ivanović da se okuša na terenu na Mallorci, gdje je dom Nadalovih.









“Moraš doći i jednog dana zaigrati u Akademiji, Ana!” napisala je Maribel, misleći na Akademiju Rafaela Nadala u Manacoru. Kako će taj poziv proći, tek treba vidjeti, no u međuvremenu, Ivanović će se nastaviti baviti i svojim poslom izvan terena.

U braku s velikim igračem

U obiteljskom životu, posvećena je suprugu Bastianu Schweinsteigeru, bivšem njemačkom nogometnom reprezentativcu, s kojim je uplovila u bračne vode 2016. u Veneciji. Zajedno imaju dvojicu sinova, a pored obiteljskog veselja, tu je i ono poslovno.

Jednu od Aninih ljubavi izvan terena je lani približila službena stranica WTA Toura, pišući o njezinoj liniji kozmetike.

“Uvijek sam se trudila pronaći za sebe nešto posebno za njegu kože, nešto organsko i održivo. Takve stvari postaju iznimno bitne, ljudi su toga sve više svjesni”, pričala je Ivanović o svojem kozmetičkom poslovnom pothvatu, u koji se usmjerila nakon tenisa. Ipak, kako pokazuje nova objava, reket je bivšoj prvoj tenisačici svijeta očito i dalje jako drag.