BECKERU JE TO POSLJEDNJA NADA: Uči zatvorenike engleski i nada se samo ovome

Nekada najbolji tenisač svijeta, pobjednik Wimbledona, bivši trener Novaka Đokovića, Boris Becker, nada se kako bi mogao biti deportiran iz Engleske u Njemačku, te izbjeći sudbinu služenja kazne u Londonskom zatvoru iz viktorijanskog doba.

Kako se već dobro zna Boris je završio iza rešetaka zbog skrivanja vrijednosti od oko dva i pol milijuna eura nakon što je proglasio bankrot, te ga je sud u Velikoj Britaniji proglasio krivim i odredio mu kaznu od dvije i pol godine zatvora.

Becker, koji je navikao živjeti stilom svjetske zvijezde, iznenada se našao u zatvoru Wandsworth koji je među najnapučenijim na Otoku, a kaznu tamo služe i okorjeli kriminalci, te su česte tuče i druge ilegalne radnje.

Želi deportaciju

No kako prenose mediji s Otoka, Becker se nada kako bi do Božića mogao van iz ozloglašenog zatvora, zato što želi deportaciju u rodnu mu Njemačku.

Po Britanskim medijima Becker želi u domovinu zbog blažeg pravosudnog sistema, koji bi mu vjerojatno dozvolio izdržavanje kazne kod kuće uz elektroničku narukvicu.

Englezi misle kako postoje velike šanse da se to i dogodi, s obzirom na to da strani državljani koji služe zatvorske kazne u Engleskoj, a koje su duže od godinu dana često bivaju deportirani prvom prilikom, jer se smatra da se tako doprinosi javnom dobru.

Becker se već ranije se žalio na uvijete u zatvoru, a prema najnovijim informacijama dane provodi podučavajući strane zatvorenike engleskom jeziku.

