Becker opalio po Đokoviću i šokirao Srbiju: ‘Ponekad nije bio svoj na terenu’

Nakon dugog perioda u kojem mu se život pretvorio u noćnu moru, a sve zbog utaje poreza što je rezultiralo I zatvorskom kaznom, Boris Becker vratio se onome što zna najbolje, tenisu.

Becker je napokon dobio mogućnost ponovnog treniranja igrača, a nekadašnji trener Novaka Đokovića trenirat će mladog Danca Holgera Runea, koji je poznat po svojem temperamentu na terenu.

Nijemac je tako usporedio Đokovića s Runeom što se tiče njihove sličnosti na terenu i zaključio je kako postoje sličnosti između dva igrača, no nije siguran koliko je to dobro.

Nije bio svoj

“To je veliki cilj i zadatak. Holger je dijamant kome je potrebno poliranje. Sviđaju mi se njegovi emotivni izljevi. Trenirao sam Đokovića, koji ponekad nije bio svoj na terenu, ali to je dozvoljeno”, izjavio je Becker, pa dodao:

Boris Becker has confirmed that he is Holger Rune’s coach 🎾 pic.twitter.com/PeOFr5fy2Y

— Eurosport (@eurosport) October 19, 2023