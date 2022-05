BECKER IZNERVIRAO SVE U ZATVORU: Nijemac uspio u svojem naumu…

Boris Becker već skoro dva mjeseca odrađuje dvo i pol godišnju kaznu u zloglasnom zatvoru Wandsworth u Londonu, a kako pišu njemački mediji, bivši svjetski broj jedan popeo se na glavu svima svojim prohtjevima.

Kako navode “bum, bum” Boris nervirao je zatvorenike i stražare svojim posebnim prohtjevima i nezadovoljstvom, te je dobio premještaj u drugi zatvor koji je isključivo za muškarce.

Tako je Becker premješten u “HM Prison Huntercombe” koji se nalazi na oko sat i pol vremena od Londona, a većina zatvorenika su strani državljani i tu su zbog lakših krivičnih dijela. Uz to u zatvoru postoje pojedinačne i zajedničke ćelije, a zatvorenici tamo imaju mogućnost nastaviti školovanje ili se mogu baviti sportom.

Žalio se na sve

Becker se žalio na uvijete u zatvoru, a ono što mu najviše smeta je hrana i nedostatak higijene.

“Teško mu je, a najgore od svega je hrana. Ne može vjerovati koliko je loša hrana i kako su male porcije”, a i činjenica kako mu je tjedni budžet deset funti nije baš oduševila Borisa, koji ih troši na banane, čokoladice i kekse.

“Šokiran je i nedostatkom higijene, jer je zatvor prenatrpan. Uvjeti su loši, prilično nehumani. U ćelijama je hladno, svjetla gotovo da nema”, rekao je izvor za “Sun”.

I na kraju Becker je uspio u naumu da ga prebace u zatvor koji nije toliko rigorozan, a vjerojatno će u dogledno doba biti i isporučen u Njemačku gdje bi kaznu služio u kućnom pritvoru.

