ATP MIAMI: Čudesan preokret Borne Ćorića za četvrtfinale

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP – 13.) svladao je Australca Nicka Kyrgiosa (ATP – 33.) sa 4-6, 6-3, 6-2 nakon 116 minuta igre i tako se drugu godinu zaredom probio se u četvrtfinale ATP turnira Masters 1000 serije u Miamiju, gdje ga čeka 18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime koji je sa 7-6 (4), 6-4 nadigrao Gruzijca Nikoloza Basilašvilija i ostvario rezultat karijere.

Ćorić je preokretomo stigao do još jedne, treće ovogodišnje pobjede u Miamiju, ne dopustivši da mu daroviti, ali i hiroviti 23-godišnji Australac naruši koncentraciju, što je bilo presudno za drugu Borninu pobjedu u četvrtom međusobnom obračunu s Kyrgiosom.

Ćorić je prvi stigao do ‘breaka’, za 3-1 u prvom setu, ali je već u sljedećem gemu izgubio prednost. Kyrgios je u devetom gemu iskoristio nešto slabije razdoblje u Ćorićevoj igri za novi ‘break’, što mu je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

No, hrvatski tenisač se pribrao i vratio u drugom setu, u kojem mu je ‘break’ za 4-2 bio dovoljan kako bi izborio treći set. I u njemu je Ćorić prvi stvorio prednost ‘breakom’ za 3-2. Ključni trenutak dogodio se u sljedećem gemu, u kojem je Borna izvukao 0-40 i potvrdio ‘break’. Kyrgios je potpunuo puknuo kad mu je sudac Gianluca Moscarella dodijelio opomenu i kazneni poen na ‘break-loptu’, čime je Ćorić poveo sa 5-2. Povratka za Australca nije bilo.

Konačna statistika je pokazala koliko je solidniji bio Ćorić koji je završio meč sa 35 izravnih poena i samo 14 neforsiranih pogrešaka. I u ostalim segmentima, od iskorištenosti prvog i drugog servisa, do realizacije prilika za ‘break’, hrvatski je tenisač bio nadmoćan.

Sljedeći Ćorićev suparnik je 18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime, prvi kvalifikant od 2007. godine koji je stigao do četvrtfinala u Miamiju. Prije 12 godina je Argentinac Guillermo Canas iz kvalifikacija došao do finala i izgubio od Novaka Đokovića. Ćorić protiv kanadskog tinejdžera, prvog tenisača rođenog u ovom tisućljeću (8.8.2000.) koji će se probiti u Top 50, do sada nije imao priliku igrati.

Njihov dvoboj za polufinale na rasporedu će biti u srijedu.

Do četvrtfinala se probio i branitelj prošlogodišnjeg naslova Amerikanac John Isner (ATP – 9.) koji je sa 7-6 (5), 7-6 (3) nadigrao Britanca Kylea Edmunda (ATP – 22.). Isner će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja između prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića i Španjolca Roberta Bautiste Aguta.

ATP Miami – 4. kolo

John Isner (SAD/7) – Kyle Edmund (VB/19) 7-6 (5), 7-6 (3)

Felix Auger-Aliassime (Kan) – Nikoloz Basilašvili (Gru/17) 7-6 (4), 6-4

BORNA ĆORIĆ (HRV/11) – Nick Kyrgios (Aus/27) 4-6, 6-3, 6-2