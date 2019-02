ATP DUBAI: Sjajni Borna Čorić prvi puta dobio neugodnog Čeha

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Dubaiju, on je u susretu 2. kola svladao češkog veterana Tomaša Berdycha sa 1-6, 6-1, 7-6 (4) nakon dva sata i 13 minuta igre.

Do prve pobjede u četvrtom međusobnom susretu protiv 33-godišnjeg Čeha 22-godišnji Zagrepčanin stigao je preokretom nakon što je vrlo slabo ušao u dvoboj i izgubio prvih pet gemova.

Na samom početku susreta Ćorić je radio previše neprisiljenih pogrešaka, upravo je na takav način izgubio oba svoja prva servis gema. No, naznake bolje Ćorićeve igre stigle su u petoj igri susreta kada je osigurao prvu “break-loptu” koju je Berdych spasio asom.

U drugom setu uloge su se zamijenile u odnosu na prvi, Ćorić je smanjio svoj broj pogrešaka dok su se one počele gomilati u igri Berdycha pa je i rezultat bio potpuno suprotan. Ćorić je prvi “break” ostvario za prednost od 2-0, da bi kod svog vodstva od 3-1 spasio 0-40 i još jednu priliku Berdycha za povratak u rezultatsku ravnotežu, da bi zatim još jednom oduzeo servis suparniku i osigurao treći set.

Do rezultata 4-4 u odlučujućem setu oba su igrača sigurno držala svoj servis, a onda je Ćorić uspio osigurati tri vezane “break-lopte”. Berdych je u prvom poenu napravio dvostruku servis pogrešku, u drugom je Ćorić uspio vratiti dva Čehova smeša prije no što je uspio poentirati, a onda je Berdych i promašio volej. Iako se na svaku od te tri “break-lopte” igralo na drugi Berdychov servis, Ćorić nije uspio osvojiti niti jedan od tih poena pa je pobjedu morao tražiti kroz “tie-break”.

Od samoga početka odlučujuće igre Ćorić je bio u prednosti jer je Berdych u prvom poenu napravio još jednu dvostruku servis pogrešku. No, dva je puta Ćorić ispuštao “mini-break” prednosti, no kada je kod rezultata 4-4 po treći put stigao do “mini-breaka” prednosti, uspio je osvojiti dva vezana poena na svoj servis i izboriti plasman u četvrtfinale.

Ćorić je tkao u oba svoja prva meča u Dubaiju prošao dalje kroz “tie-break” trećeg seta, a sljedeći suparnik bit će mu Gruzijac Nikoloz Basilašvili koji je ranije u srijedu sa 6-7 (2), 6-4, 6-3 izbacio Španjolca Roberta Bautistu.