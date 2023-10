Arapin pljunuo kad je ugledao Đokovića, a i križ mu je smetao: ‘Bez razmišljanja sam ga udario’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Postoje bizarne priče koje se dotiču navijača i njihovih ideala, a jedna takva ispričana je u emisiji “Iza rešetaka”, a tiče se Novaka Đokovića i jednog njegovog navijača.

Anonimni kamiondžija ispričao je kako je završio u lokalnom zatvoru Nador zbog dilanja hašiša iz Maroka u Španjolsku, kada je uhićen na graničnom prijelazu jer nije htio dati mito cariniku u iznosu od 10.000 eura.





Budući da kod sebe nije imao taj novac, srpski vozač je završio u zatvoru i tu je počeo njegov pakao. Detaljno je ispričao svoja iskustva u zatvoru, a jedan trenutak privukao je pažnju svih.

Ne smije se na Đokovića

Naime, dok je Srbin služio kaznu, u njegov zatvor stigla su dvojica Arapa s Bliskog istoka koji su optuženi za terorizam. Prostorija je u tom trenutku bila krcata jer je sve više ljudi pristizalo u zatvor zbog takozvanog „arapskog proljeća.“ Te davne 2010. godine revolucija se proširila arapskim svijetom, pa kako bi se sve zaustavilo čim moguće je da je veliki broj prosvjednika završio iza rešetaka.

Upravo je Srbin završio u zatvoru s dva Arapa nakon čega je došlo do incidenta: “Imao sam dva postera na ormaru odmah do kreveta. Jedan je bio Novak Đoković, dok je drugi imao križ. Kad je to vidio jedan od Arapa, okrenuo se i bez ikakvog povoda pljunuo Novaka, a potom i križ.”

Srbin kojeg je izbacilo iz takta govorio je i kako je primirio čovjeka koji je pljuvao.

“Bez razmišljanja sam ga odmah udario, nakon toga sam ga odveo na WC i smirio ga s dvije-tri ‘obrazovne’. Činilo se da se smirio, ali ja nikako nisam bila miran u njegovoj blizini i uvijek sam ga držao na oku” zaključio je.