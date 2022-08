AMERIKANAC TEŠKO OPTUŽIO SRBINA: ‘Uvaljao je ljudima veliki asortiman skupih, prevaratnskih proizvoda’

Novak Đoković još uvijek gaji nadu kako bi mogao nastupiti na Sjevernoameričkom kontinentu pa shodno tome i na Us Openu, ali pravila oko cijepljenja protiv korona virusa vrlo su striktna u Kanadi i SAD-u te će se teško mijenjati zbog Noleta.

Inače za nastup Srbina na US Openu založili su se iz srpske zajednice u SAD-u te su slali pisma i na predsjednika Amerike Joea Bidena i ostatak administracije, no do pomaka još uvijek nije došlo.

Uz veliku grupaciju onih koji podržavaju Đokovića u njegovim stavovima isto tako postoji i onaj dio javnosti koji ne voli Srbina, a jedan od njih je i američki novinar Ben Rothenberg.

Vara ljude

Naime, Rothenberg je na tviteru postavio tekst o plaćanju gostovanja na raznim podcastima, kako bi se stekla popularnost i kako bi se prodali proizvodi i tada se sjetio Noleta koji je 2020. godine na svom podcastu ugostio Chervina Jafarija.

Novak je ugostio Chervina Jafarija koji je pričao o mijenjanju molekularne strukture vode, ali je ljudima i preporučio zmijsko ulje koje proizvodi.

I don't mean to subtweet; I'm talking about Chervin Jafarieh, the snake oil salesman who used Novak Djokovic's platform to peddle a wide range of high-priced bullshit products (+ other absolutely delusional nonsense) during the 2020 peak of the pandemic.https://t.co/QamYJhfmEd

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 3, 2022