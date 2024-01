Američka političarka udarila po Nadalu i odjeknula u Srbiji: ‘Razočaravajuća je njegova zavist’

Rafael Nadal se na početku nove godine vratio na teren nakon što je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu zbog ozljede u predjelu kuka, zbog koje bio na operaciji u lipnju, ali taj povratak nije izazvao doček s pljeskom baš kod svih.

Na velikog španjolskog igrača stigao je udar, a povod je bila priča koju je objavio australski Yahoo! Sport. U Australiji su prenijeli Nadalove riječi iz razgovora za španjolski El Pais, a tu je u fokusu bila analiza odnosa između velikih tenisača koji su godinama bili zajedno u borbi za svjetski vrh.

Uz Nadala i Novaka Đokovića, tu je bio i sada umirovljeni Roger Federer, a Nadal je pohvalnim riječima govorio o Švicarcu.

“Otkako pamtim praćenje tenisa, Federer je igrač koji me najviše impresionirao, najviše me zabavio, najviše me dirnula njegova igra”, rekao je Nadal za El Pais, kako prenose Australci.

“Gledanje Federera kako igra me dirnulo više nego gledanje Đokovića, a na kraju svega, najvažnija stvar u tenisu su emocije. Emocije privlače čovjeka da gleda”, dodao je Nadal.

Govoreći o raspravi tko je najbolji u povijesti, Španjolac je istaknuo da presuđuju razni faktori, a za Đokovića smatra da je imao jednu prednost. “Za razliku od mene i od Federera, on nije morao previše mijenjati svoj stil igranja. Nije imao puno ozljeda. Morao se prilagođavati u svojoj igri i ići naprijed u igri samo zbog svojih rivala, ne zbog tjelesnih problema. To je razlika”, smatra Nadal u dijelu priče u kojem se dotaknuo Đokovića.

Na ovo se oglasila Claudia Tenney, američka političarka i zastupnica u američkom Kongresu, republikanka, koja je na nekadašnjem Twitteru, današnjem X-u, izrazila nezadovoljstvo Nadalovim riječima prenesenima u Australiji.

“Razočaravajuća je Nadalova zavist. Đoković nije samo najveći tenisač u povijesti iz jako puno razloga, on je i moj izbor za najvećeg sportaša u moderno doba”, napisala je Tenney.

“Nitko drugi nije imao mentalnu snagu i eleganciju kojom se ide prema nepotrebnih prepreka i sitnih političkih podmetanja kakva su se više puta postavljala pred njega”, dodala je američka političarka.

Disappointing envy from Nadal. @djokernole is not only the greatest tennis player – EVER – for so many reasons, he’s my choice as the greatest athlete in the modern era. No one else has had the mental toughness and grace to overcome the needless obstacles and petty political… https://t.co/0Ii9dyDTte









— Claudia Tenney (@claudiatenney) January 3, 2024