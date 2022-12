STRAVIČNA ZATVORSKA PRIČA BORISA BECKERA: ‘U dva slučaja uplašio sam se za svoj život’

Autor: Dnevno/ G.I.Š.

Nakon što je proveo skoro devet mjeseci iza rešetaka u Engleskoj, na dvije lokacije u blizini Londona, Boris Becker pušten je iz zatvora na Otoku i deportiran u Njemačku, u kojoj će odslužiti ostatak dvogodišnje kazne.

Boris se u takvoj situaciji našao nakon što je proglasio bankrot pa je potom pronevjerio novac koji je sakrio na razne načine i time zaradio dvogodišnju kaznu zatvora.

Nakon što je došao u Njemačku Boris je prava za intervju prodao televiziji Sat1, a tih pola milijuna eura dobro će mu doći da se snađe nakon zatvora, u kojem je Becker doživio i strašne trenutke.





Strahovao za život

“Tamo je bilo izuzetno prljavo i opasno. Od ubojica do zlostavljača djece i dilera droge, sve je bilo tu. Kad spuštate hlače, lampa je uključena. Noći su bile odvratne, kao u ludnici”, pričao je Becker o svojem zatvorskom iskustvu, u kojem je boravio u dvije ustanove, a u obje su mu prijetili:

“Trojica zatvorenika, takozvanih ‘slušača’, trebali su me štititi. I možda su mi oni spasili život. U dva slučaja sam strahovao za svoj život. Najprije me je ubojica osuđen na doživotnu kaznu tražio novac i ucjenjivao me, ili će mi inače ‘pokazati”, otkrio je Becker pa ispričao iskustvo i iz drugog zatvora:









“U drugom zatvoru je drugi tip želio me ubiti. Htio mi je “oprati veš” i objašnjavao je što će raditi sa mnom. Poslije se taj zatvorenik pojavio, bacio se na zemlju, poljubio mi ruku i molio za oproštaj”, ispričao je Becker i dodao kako mu u posjetu nije smio doći Jurgen Klopp, pošto je ‘previše poznat’, kazao je Boris.