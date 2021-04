TEMA ‘SUPERLIGA’ U OTVORENOM: ‘Izgleda da su superligaši shvatili koliko su glupi i neinteligentni’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U emisiji Hrvatske televizije – Otvoreno – tema je bila osnivanje nogometne Super lige s reakcijama Uefe. Gosti su bili Amra Peternel, Amra Peternel, članica Izvršnog odbora europskih nogometnih klubova. Ćiro Blažević nekdašnji hrvatski izbornik i trener Dinama, Mladen Vedriš nekoć predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, direktor HNS-a Marijan Kustić i novinar Stjepan Balog. U zanimljivoj diskusiji poanta je bila da su se osnivači Superlige i klubovi naglo predomislili i spustili loptu na zemlju glede cijele ideje. Uostalom, pogledajte što su pričali gosti…

Amra Peternel je tako rekla:

“Vrlo je izvjesno da bi taj projekt mogao propasti. Iz minute u minutu stižu nove vijesti. Znamo da je Chelsea popustio, tu je i Manchester City i Manchester United, padaju ostavke po klubovima, a čujemo da i madridski Atletico izlazi iz projekta. Klubovi osnivači Superlige imaju sastanak večeras. Kad smo čuli da je osnovana nova liga, Superliga, a na udruzi klubova o tome nikad nismo razgovarali. To je bio šok za nas. Surova stvarnost. Mi to nismo podržali, stali smo čvrsto uz Uefu. Dinamo? Ne, Dinamo ne podržava to natjecanje zatvorenog formata, Dinamo podržava Uefin tradicionalni sustav natjecanja koji se bazira na izazovu. Bitno je da u Uefinom natjecanju sudjeluju i veliki i mali. Evo, Dinamo je u zadnjih osam sezona u europskim natjecanjima zaradio sto milijuna eura. Dakle, i oni koji nisu bogati mogu zaraditi ako dobro rade i uspješni su”!

Ćiro Blažević bio je rječit:

“Ljudi koji vode klubove nisu bezazleni i neinteligentni. Mislim da su dovoljno pametni da su shvatili da je njihov projekt utopija. to je već sutra kompromitirana ideja. Sve se mora vratiti na ono što nogomet čini popularnim i da nogomet pripada publici. Oni su ušli u avanturu koja nije mogla dugo trajati. Postupno svi izlaze iz te ideje. Po meni je ta ideja bila osuđena na propast. Čudi me da su ti vlasnici klubova bili tako blesavi. Nogomet pripada cijelom svijetu, na ovoj planeti je nogomet najpopularniji. Nešto što je čvrsto ne možete tek tako uništiti. Da su bili pametni kako misle da jesu to nikad ne bi napravili. Zahvaljujem im se, malo su nam pomogli da zaboravimo ovu neman od bolesti. Perez ima 75 godina, evidentno je u novčanim problemima. Tražio je slamku spasa. To je akrobacija. On će sam shvatiti da je to utopija. Kako gledam na najavljene Uefine kazne? Sva sreća da su svi shvatili da je to utopija. Predsjednik Uefe, Čeferin, veliki je predsjednik. Dorastao je tim problemima, išao je s prijetnjama, nije ih trebao izreći. Jer, još uvijek nema razloga za to. Kažem, oni odustaju od te avanture, jer su shvatili da su ispali glupi. Ima ljudi koji bi gledali to natjecanje. Mi bi žalili što nema naših klubova. Ali sam sretan da smo svjedočili ovom krahu te ideje”.









Mladen Vedriš, bivši predsjednik HNS-a, govorio je:

“Sada je ovo skupljanje čahura, meci su ispaljeni. Neće ta ideja nestati. Ona će se pokušati pojaviti u drugom obliku. To je igra moći. Ti su klubovi zaboravili da su stasali u jednom reguliranom modelu i udruženju. Očito je da je Perez zaboravio emotivnu i afektivnu vrijednost nogometa. Svi ti klubovi imaju budžete između 300 i 700 milijuna eura. Više od pedeset posto ide na podmirenje obaveza prema igračima. Ovdje je ideja bila – ne diraj troškove nego povećaj prihode. Perez je prije nekoliko godina prodao stadion gradu Madridu zua nekoliko stotina milijuna eura a onda ga za euro dobio od Madrida na korištenje. To su ti modeli i igre. Teško će se ti klupski dugovi vratiti. Pao je prihod u vrijeme covid pandemije. Reagiralo se na pogrešan način. Perezu se može dogoditi ako ovako nastavi da mu klub jednostavno bankrotira. Tako bi mogla bankrotirati svaka tvrtka koja se rasipno ponaša. Stoga, reakcija Uefe je bila primjerena. Ako ovo posluži da se trezveno razgovara u nogometu, onda je sve ispalo dobro. Što znači pučistički upad u sustav? Onda je korektno da se obrate Uefi i da se sve stavi na stol i da se raspravi. To se nije dogodilo”!

Robert Matteoni, novinar:









“Perez je uvijek bio sklon elitizaciji nogometa. On je otišao u sferu nogometa u kojoj po vokaciji pripada. Klub mu ima milijardu eura dugova i traži izlaz. Nezadrživost troškova Reala, cijene se pumpaju i to se ne može podnijeti. Onda nije čudo da se ovo događa. Povodi za Superligu su bili jeftini, zaraditi veliki novac i podmiriti troškove zadnjih nekoliko godina. Florentino Perez je jedan od najvećih potrošača u europskom nogometu, ima problem investiranja novca. Jer je veliki potrošač. Ovo će biti poraz i Pereza i Agnellija”.

Marijan Kustić je pričao:

“Danas sam bio na Kongresu Uefe. Bio sam i prije siguran da nema uspjeha za Superlige. Osjetilo se jedinstvo svih 55 članica Uefe. Svi su jednoglasno podržali predsjednika Čeferina. Zapravo, ovo je sve bilo očekivano. Ni ja nisam vjerovao da će do Superlige doći. Definitivno, to bi bilo loše za budućnost nogometa. Ovo je bila isključivo pohlepa vlasnika, oni nisu gledali interes nogometa. Uefa je za pomoć nogometu povukla dobre poteze”.