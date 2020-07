TEK SE ZAGRIJAVAM! Zlatan Ibrahimović odlučniji nego ikad!

Autor: G.I.Š.

I dok su drugi sportaši u kasnim tridesetim na zalasku karijere ili su već odavno stavili kopačke o klin, Zlatan Ibrahimović ima samo jednu poruku “Ja se tek zagrijavam”!

– Mislite da sam gotov, da će moja karijera ubrzo završiti? Ne znate me. Cijeli život sam se borio, nitko nije vjerovao u mene pa sam ja morao vjerovati u sebe – rekao je Zlatan pa nastavio:

– Neki ljudi htjeli su me slomiti, no samo su me ojačali. Drugi su me htjeli iskoristiti, samo su me učinili pametnijim. I sad vi mislite da sam gotov? Svima vama poručujem samo jedno: Nisam kao vi jer nisam vi. Ja sam Zlatan Ibrahimović i tek se zagrijavam.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

Da je neko drugi u pitanju bilo bi malo smiješno, no Zlatan je sigurno jedan od najdugovječnijih ali i najboljih igrača u povijesti nogometa, naročito ako gledamo da igra u top ligama cijelo vrijeme.

Sudeći po ovom periodu nakon korone Ibra ima još što za reći, Milan dugo nije izgledao ovako dobro a Ibrahimović samo nastavlja pružati vrhunske partije na koje smo navikli.