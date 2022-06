TEK SADA SE TUKU DINAMO I HAJDUK: Evo zašto se prvenstva osvajaju godinu dana unaprijed!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogomet nije samo igra na travnjaku, nadmetanja jedanaestorice protiv jedanaestorice, nije samo sukob trenerskih zamisli, nogomet je prava industrija novca i zabave i ono što gledamo na terenu tek je vrh sante leda. Govorimo tu o djelovanju klubova, jer voditi klub prema uspjehu mukotrpan je, samozatajan i skup rad i bez obzira na sve uloženo nikada ne postoje jamstva za uspjeh.

Jedna od najbitnijih stvari u vođenju klubova su prijelazni rokovi. U kojima se može zaraditi velik novac, osnažiti momčad. Ali i doživjeti financijske gubitke i uništiti momčad. Tu se radi posao, tu se grade temelji onoga što ćemo gledati na zelenoj površini.

Prošlo hrvatsko prvenstvo je bilo silno zanimljivo, već jakom Dinamu u borbi za naslov prvaka priključili su se Hajduk, Osijek, pa i Rijeka. Dinamo je opet ispao najbolji. I jest najbolji. U prijelaznom roku je zadržao svog najboljeg igrača i to je bila krucijalna odluka Dinamovog čelništva. Hajduk se osnažio dovođenjem Nikole Kalinića, prethodno je zadržao Livaju i prijetio je do samog kraja, Osijek se dokopao Caktaša i Lovrića ali to nije bilo dovoljno.





Ali, u prijelznim rokovima je sve plamtjelo. Kako će sada biti? Dinamo je već pokazao najveće ambicije. K tome, zagrebački klub je najbogatiji i s najvećim ugledom kada je riječ o prodaji nogometaša. I sigurno će za velik novac prodati nekoga iz prve postave. Ali, stoga Dinamo može i nemilosrdno kupovati. I to čak i prije negoli nekoga proda.

Pa je tako Dinamo već kupio još jednog Šutala. Onog iz Atalante, Boška Šutala. Mladog hrvatskog reprezentativca. Sigurno nije bio jeftin. A onaj prvi Šutalo, Josip, nakon sjjnih nastupa za reprezentaciju podigao si je cijenu i ako ga Dinamo proda biti će to za rigorozan novac, o kojem, primjerice, u Hajduku ili Osijeku mogu samo sanjati.

Prošle prijelazne rokove ssvim solidno je odigrao Hjdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Kako će tržiti ove godine? Ima li u blagajni novca? Hajduk su već napustila dva stopera, Portugalac Ferro i Katić, otišao je i pričuvni vratar Posavec. Moraju se naći dostojne zamjene. A mogu li one biti jeftine? Teško.

Nada kod Hajdukovih navijača pojavljuje se kad se spomene Nikola Vlašić. Ovaj hrvatski reprezentativac nije se snašao u londonskom West Hamu, ne igra. A želi na svjetsku smotru ove zime u Katar, a to će moći samo ako bude igrao i ako budemu formi. Pa se i Hajduk pojavio kao opcija, ali Hajduk mu ne može ponuditi niti približni novac kojeg mu nude drugi europski klubovi.

Hajduk osim što će htjeti biti konkurentan u domaćem prvenstvu računa konačno i na neke bolje rezultate u Europi, konkretno Konferencijskoj ligi.

„Nije nama samo cilj ući u grupnu fazu. Mi moramo biti i na proljeće u Europi, ali nemamo iskustva„, veli Hajdukov predsjednik Lukša Jakobušić. I tu je posve u pravu. Hajduku trebaju iskusni igrači, a oni koštaju.









Samo ulazak u skupinu Konferencijske lige Hajduku donio bi skoro tri milijuna dura koji bi se mogli iskoristiti za kupnju pravih igrača. A s borim nastupima još bi se zaradilo, pobjeda u ovom natjecanju honorira se s pola milijuna eura.

Dinamo je u takvom poslovnim pothvatima već iskusan. Kupi jeftino, proda skupo, nastupa u Europi, ulazi u skupine, osvaja bodove, novac se slijeva. Igrači se prodaju s velikim bonusima, pa novac kapa sa svih strana. Dinamo je glede prijelaznog roka u kud i kamo boljoj situaciji nego Hajduk.

Ili se možda varamo? Hajduk bi konačno trebao iskoristiti zanos iz netom završene sezone i napraviti još jaču momčad. Jer, ako sada neće – kada će?